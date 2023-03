De retour sur les terrains samedi contre Guingamp, Ada Hegerberg n’a pas perdu de temps pour inscrire son premier but de la saison. Après ce double bonheur, l’attaquante vient d’être retenue avec la Norvège pour le rassemblement d’avril.

Elle ne pouvait qu’avoir le sourire samedi. 269 jours après avoir disputé ses dernières minutes avec l’OL lors du Trophée des Championnes, Ada Hegerberg a signé son retour à la compétition contre Guingamp. Restée sur le banc face à Chelsea, l’attaquante est entrée à 20 minutes de la fin contre le club breton et n’a pas mis longtemps à faire parler la foudre. Un seul et unique ballon lui a suffi pour retrouver le chemin des filets, à peine une minute après son entrée en jeu. Si elle ne s’estime pas encore totalement à 100%, Hegerberg a envoyé un signal : elle n’a rien perdu de son efficacité et Chelsea est prévenu.

De retour sur les terrains, Ada Hegerberg a donc participé au festival offensif des Fenottes contre Guingamp (6-0) et retrouvé la confiance. À ces deux bonnes nouvelles s’en est ajoutée une troisième ce lundi. Six mois après sa blessure contre la Belgique, Ada Hegerberg va faire son retour en sélection. Malgré l’absence de matchs et de rythme, la Norvégienne a été retenue dans le groupe de 23 pour affronter l’Espagne le 6 avril et la Suède le 11. Deux matchs amicaux en vue de la Coupe du Monde 2023 cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.