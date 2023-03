De retour dans le groupe de l’OL contre Chelsea, Ada Hegerberg aurait pu faire une entrée mercredi soir. Sonia Bompastor a jugé que le contexte du match n’était pas propice à cette entrée en jeu.

Elle n’a pas boudé son bonheur de fouler de nouveau la pelouse du Parc OL. Au moment de la reconnaissance terrain, à plus d’une heure et demie du coup d’envoi du match entre l’OL et Chelsea, Ada Hegerberg était tout sourire. Après sept mois loin des terrains, l’attaquante norvégienne a signé son retour dans le groupe lyonnais pour le quart aller de Ligue des champions. Avec Hegerberg, c’est une solution offensive de plus pour Sonia Bompastor, une menace de plus pour les adversaires.

Interrogée sur le poids du Ballon d’Or 2018 dans le groupe lyonnais, Vanessa Gilles a accueilli ce retour à bras ouverts. "Quand on a n’importe quelle blessée qui revient dans le groupe, ça fait du bien, mais surtout Ada qui est une grosse leader avec plein d’expérience à nous apporter sur et en dehors du terrain. Ça fait toujours du bien."

Un retour dès samedi face à Guingamp ?

Arrivée au cours de la saison, la défenseuse canadienne n’a pas encore eu la chance d’évoluer avec la Norvégienne. Touchée à la jambe en septembre dernier, Hegerberg a à peine eu le temps de jouer le Trophée des championnes contre le PSG qu’elle s’est retrouvée sur le flanc jusqu’à mercredi soir. Quand elle s’est levée du banc pour partir à l’échauffement, les supporters présents à Décines ont pensé pouvoir vivre sur retour sur les terrains. Malheureusement, il faudra faire encore preuve d’un peu de patience.

Malgré un échauffement poussé, Bompastor a préféré faire entrer Melvine Malard et Amel Majri pour sa dernière session de changements. Après la rencontre, l’entraîneure de l’OL a expliqué ce choix. "Si on prend la question un peu plus largement, Ada était blessée depuis de nombreux mois. Dans le contexte du match où il y a énormément d’intensité, de duels, je ne pensais pas que c’était le bon timing pour la faire rentrer. Au regard du contexte et du nombre de mois où elle a été absente, je ne voulais pas prendre ce risque."

Le prendra-t-elle samedi (14h45) contre Guingamp toujours à Décines ? Les supporters de l’OL l’espèrent.