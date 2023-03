OL - Chelsea meilleure audience des quarts aller sur DAZN

La première manche du quart de finale entre l’OL et Chelsea a déplacé un peu moins de 19 000 spectateurs au Parc OL. Sur la chaîne YouTube de DAZN, le duel franco-anglais a réalisé la meilleure audience des quatre rencontres au programme.

Avec des places à 5€, l’OL avait souhaité favoriser l’accès au Parc OL mercredi soir. Pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, les Fenottes espéraient pouvoir compter sur le soutien populaire lyonnais pour faire un résultat face à Chelsea. Ce sont finalement un peu moins de 19 000 supporters (18 751) dont certains Anglais qui ont pris place dans les travées du stade de Décines mercredi soir. Ce n’est pas un record d’affluence pour un match des Lyonnaises mais au sein du club lyonnais, le chiffre a été accueilli avec le sourire malgré le résultat sur le terrain et la défaite de l’OL (0-1).

En attendant le match retour à Londres jeudi prochain et qui sera diffusé sur Olympique-et-Lyonnais, le duel entre les tenantes du titre et Chelsea a attiré du monde derrière les écrans. Diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN, le choc franco-anglais a réalisé la meilleure audience des quatre rencontres à ce stade de la compétition. Avec près de 740 000 vues, OL - Chelsea devance le duel entre le Bayern Munich et Arsenal (678 000) et le déplacement du FC Barcelone à Rome (632 000). Avec 527 000 vues, la défaite du PSG à domicile contre Wolfsburg mercredi soir est le quart de finale qui a attiré le moins de monde.