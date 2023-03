OL, PSG, Blanc, Espoirs, Reale… Votre avis nous intéresse

Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour un nouveau numéro. Entre le déplacement à Paris, l’avenir de Laurent Blanc ou encore la formation à la lyonnaise, il y aura de quoi parler avec Enzo Reale, invité de TKYDG.

Trêve internationale mais pas de repos pour l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones". Ce lundi, vos fidèles serviteurs seront bien sur le pont pour vous faire vivre un nouveau numéro de TKYDG. A leurs côtés, un joueur bien connu des suiveurs de l’Académie lyonnaise en la personne d’Enzo Reale. Aujourd’hui au GOAL FC, le milieu de terrain, membre de la génération 1991 (Grenier, Lacazette, Tafer…) sera sur le plateau à partir de 18h pour décrypter les échéances futures de l’OL. Dans un premier temps, il sera question du déplacement à Paris dimanche 2 avril (20h45) pour affronter le PSG. A quelques jours de la demi-finale contre Nantes, quel système et quels joueurs doit utiliser Laurent Blanc ?

De l’entraîneur, il en sera également question dans le troisième thème de l’émission. L’entraîneur est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OL mais Jean-Michel Aulas le voit s’inscrire dans la durée comme il l’a répété dans l’entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais. Bonne ou mauvaise idée ? Enfin, de par son parcours, Enzo Reale interviendra sur le thème des Espoirs et de la formation à la lyonnaise. En fait-on trop avec les jeunes du centre ? L’équipe de TKYDG se posera la question et votre avis nous intéresse également.

Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur le reste de l'actualité de l'OL dans l'espace dédié aux commentaires. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.