A dix journées de la fin, l’OL n’a pas totalement fait une croix sur l’Europe par le championnat. Pourtant, le club lyonnais est sur les mêmes bases que la saison dernière et sa 8e place finale.

La trêve internationale est venue passer le quotidien de l’OL au second plan. Depuis le nul contre le FC Nantes il y a dix jours, les supporters lyonnais sont plus tournés vers les rendez-vous internationaux comme les matchs des Espoirs avec quatre Lyonnais que sur ce qu’il peut se passer à Décines. Il faut dire que ces quinze jours de trêve ressemblent à une échappatoire dans le quotidien difficile de l’OL cette saison. Pourtant, à partir de mercredi, voire jeudi pour certains, l’heure sera de nouveau à se projeter sur le championnat de France avec le déplacement à Paris, dimanche (20h45), pour affronter le PSG puis la demi-finale de Coupe de France.

9 points de retard sur la 5e place contre 6 l'an dernier

En n’avouant pas officiellement que ce match contre Nantes est désormais le plus important de la saison, les Lyonnais veulent garder l’espoir d’une remontée en Ligue 1 et d’un futur européen par le championnat. Néanmoins, entre deux matchs pour accrocher la Ligue Europa et dix matchs pour combler 9 points et jouer la Ligue Europa Conférence, le choix est vite fait pour certains. Le discours de façade dans les rangs lyonnais n’a dupé personne, d’autant plus que le scénario 2022-2023 est exactement le même que celui de la saison dernière.

À 10 journées de la fin, l’OL possède 41 points et se retrouve 10e. Le même classement qu’il y a un an. Seul changement, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont aujourd’hui à 9 points de la 5e place quand ils n’étaient qu’à six en 2022. Quand on sait que le club lyonnais a fini 8e derrière, cette différence est forcément de taille.