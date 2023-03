Les Espoirs, symbole de cet OL qui stagne ?

Samedi, l’équipe de France Espoirs a évolué au cours du match contre l’Angleterre avec cinq joueurs passés par le centre de formation de l’OL. Si cela est une fierté, ce contingent est aussi la représentation d’un OL formateur mais qui a du mal à exploser au haut niveau.

Le braquage à l’anglaise n’a pas eu lieu samedi à Leicester pour le gang des Lyonnais. Dans le large revers (0-4) de l’équipe de France Espoirs face à l’Angleterre, ils étaient quatre joueurs de l’OL actuel. Ils étaient aussi cinq à être passés entre les mains des formateurs lyonnais avec Pierre Kalulu et Amine Gouiri. Entre les Espoirs et l’Académie lyonnaise, c’est une histoire qui roule depuis l’arrivée de Sylvain Ripoll. Le club lyonnais a toujours été l’un des clubs les plus formateurs de France et a toujours offert à l’antichambre des A un contingent de qualité. De Lacombe à Ben Arfa en passant par Benzema ou Lacazette, tous les grands noms formés à l’OL ont tous fait un passage par la case Espoir.

Seulement, le phénomène s’est accentué ces dernières années en même temps que le club lyonnais misait chaque jour un peu plus sur son Académie. Sans les blessures de Malo Gusto, Maxence Caqueret et Melvin Bard (Nice), ils auraient pu et dû être huit pour ce rassemblement de mars. Au détour d'un match de la réserve lyonnaise, Jean-François Vuillez n'a pas caché sa "fierté de voir l’OL si bien représenté." C’est aussi la suite logique des distinctions dont le club lyonnais est habitué ces dernières années avec notamment le titre de meilleur centre de formation français l’été dernier.

L'OL, deuxième club pourvoyeur de joueurs en Espoirs

Mardi contre l’Espagne, Lukeba, Cherki et Barcola devraient encore connaitre quelques minutes avec les Espoirs et renforcer encore un peu plus la réputation de l’OL comme le pourvoyeur officiel de Sylvain Ripoll depuis son intronisation en 2017. En connaissant sa première sélection contre l’Angleterre samedi, Bradley Barcola est venu s’ajouter à la longue liste des joueurs formés à l’OL et qui ont retenu l’attention du sélectionneur depuis six ans. Ils ont été onze à vivre la même situation que l’attaquant lyonnais, plaçant l’OL derrière le PSG et ses 17 joueurs appelés par Ripoll. Pour le club parisien, cela ne veut pas dire que les joueurs ont forcément évolué avec le maillot de la capitale, Moussa Dembélé étant par exemple considéré comme formé à Paris, mais n’en a jamais porté le maillot.

À l’OL, hormis Pierre Kalulu, tous ont joué à un moment ou un autre avec l’équipe professionnelle (Aouar, Gouiri, Caqueret, Del Castillo, Gusto, Cherki, Lukeba, Bard, Maolida, Barcola, M. Diakhaby). "Hormis Cherki, les quatre autres (Lepenant n’étant pas formé à Lyon) étaient titulaires contre Nantes, a constaté Nicolas Puydebois lundi dernier dans Tant qu’il y aura des Gones. C’est factuel, on a beaucoup de jeunes qui compose l’effectif de l’OL et ils sont bons puisqu’ils sont appelés en Espoirs."

Ce constat, Laurent Blanc l’a forcément fait depuis son arrivée et n’est jamais le dernier à rappeler la jeunesse de son groupe. C’est presque devenu une habitude de la mettre en avant, que ce soit positivement un jour ou négativement le lendemain. Après le nul contre Nantes juste avant la trêve internationale, l’entraîneur lyonnais n’avait d’ailleurs pas manqué de mettre en avant le nombre conséquent de joueurs retenus en sélection de jeunes pour ce rassemblement de mars. "On a quand même beaucoup de jeunes joueurs qui sont concernés par les sélections nationales notamment chez les Espoirs. C’est quelque chose de très rare d’ailleurs d’avoir cinq joueurs titulaires en club sélectionnés chez les Espoirs. Tant mieux pour l’OL, mais ça a des conséquences d’avoir des jeunes titulaires." Quant à l’Académie et même au sein du club, on se satisfait de voir la formation à la lyonnaise être si bien représentée chez les Espoirs, une interprétation bien moins positive peut se lire.

Une sélection en A depuis six ans

Sur les douze joueurs retenus par Ripoll depuis 2017 et les 120 sélections à ce jour pour des éléments formés à l’OL, le passage chez les A est bien plus compliqué et fait même peur. En six ans, seul Houssem Aouar a eu la chance d’aller voir ce qu’il se fait plus haut. Avec une seule sélection et un changement de nationalité sportive ces dernières semaines, on ne peut pas dire que ce fut une franche réussite non plus. L’OL, formateur d’excellence, mais incapable d’exploser à l’échelon supérieur ?

Il y a quelque temps, Armand Garrido expliquait que le club ne formait plus de joueurs Ligue des champions. Sans mettre sur leur dos le déclin sportif de l’OL, force est de constater que la présence de Lyonnais chez les A est proportionnelle à l’absence d’Europe et de résultats ces dernières années. Dernier exemple en date ? Maxence Caqueret, vrai cadre des Espoirs et même de l’OL, a été dépassé dans la hiérarchie par Eduardo Camavinga ou encore Képhren Thuram, pourtant remplaçant en Espoirs et qui a fêté sa première sélection dans le groupe de Didier Deschamps…