OL, Nantes, Lacazette, Deschamps, Bleus, Aouar, Algérie, Chelsea : TKYDG avec Jibril Bennaha

Pour ce nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones", l'équipe de TKYDG accueillait Jibril Bennaha, joueur de l'ASPTT Dijon. Ils sont longuement revenus sur la jeunesse de l'effectif lyonnais.

La nouvelle contreperformance de l'Olympique lyonnais contre Nantes a ouvert l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi. Après ce retour sur le match nul des joueurs de Laurent Blanc, TKYDG s'est longuement interrogé sur la jeunesse du groupe rhodanien, essayant de savoir si oui ou non, les Gones ont aujourd'hui le niveau pour apporter à l'OL.

Enfin, notre invité et joueur de l'ASPTT Dijon, Jibril Bennaha, et notre consultant Nicolas Puydebois, ont évoqué les cas, bien sûr différents, d'Alexandre Lacazette et d'Houssem Aouar vis-à-vis des sélections française et algérienne. Pour clôturer ce numéro, tout ce petit monde s'est penché sur le quart de finale aller des Fenottes contre Chelsea qui se jouera mercredi (18h45).