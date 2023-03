On verra si Ada Hegerberg jouera face à Chelsea mercredi (18h45), mais en attendant, l'attaquante devrait être dans le groupe pour ce match de Ligue des champions. Un retour salué par Christiane Endler.

Meilleure joueuse du monde en 2018, Ada Hegerberg a connu des dernières années difficiles. Voit-elle enfin le bout du tunnel ? C'est la question que l'on se posera dans quelques semaines lorsqu'elle aura possiblement enchaîné quelques matchs. En attendant, la Norvégienne s'apprête à retrouver le groupe de l'OL pour la réception de Chelsea mercredi en Ligue des champions. Cette présence ne peut que faire du bien à l'effectif lyonnais, c'est du moins l'avis de Christiane Endler.

"Elle apporte aussi de la confiance à l’équipe", Endler au sujet d'Hegerberg

On se doute que l'attaquante ne devrait pas être titulaire, mais son apport sur le banc en cours de partie pourrait être décisif. "On sait qu’Ada est une joueuse importante pour l’équipe. Ce qui nous manque aujourd’hui, c’est de marquer. Elle, elle a cette qualité d’être toujours bien placée devant le but. Depuis son retour, elle s’entraîne très bien avec nous. On peut voir la différence lorsqu’elle est là et quand elle ne l’est pas. Elle apporte aussi de la confiance à l’équipe, c’est une leader, une compétitrice qui veut jouer et gagner, a rappelé la gardienne rhodanienne dans un entretien exclusif pour O&L à lire mercredi matin sur notre site. "Ça fait du bien de la voir présente pour ce match et j’espère qu’elle pourra jouer.”

Plus de sept mois après sa dernière rencontre officielle, l'attente touche à sa fin pour Hegerberg.