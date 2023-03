OL : Aulas aimerait un retour de Saint-Etienne en Ligue 1

Aujourd'hui en Ligue 2, Saint-Etienne ne remontera pas dans l'élite à l'issue de la saison. Jean-Michel Aulas a confié qu'il espérait une remontée prochaine de l'ASSE.

L'odeur des duels entre l'OL et Saint-Etienne lui manque. L'an passé, l'ASSE est descendue en Ligue 2 suite au barrage contre Auxerre. Depuis, l'Olympique lyonnais est privé des affiches face à son meilleur ennemi, au grand désarroi de Jean-Michel Aulas qui aimerait revoir les Verts dans l'élite.

"Le plus beau derby de France"

"Dans mes vies professionnelles, j’ai toujours eu de très bons clients à Saint-Etienne et je les ai toujours. Le derby en Ligue 1 est le plus beau de France, donc il faut qu’ils remontent en première division", a-t-il confié sur RMC lundi.

Mais son souhait ne sera pas, sauf énorme surprise, exaucé cette saison. En effet, l'équipe du Forez est actuellement 12e du championnat, à 17 points de la seconde place et d'une promotion en Ligue 1. Il faudra donc vraisemblablement patienter encore un an de plus avant de revivre ces chaudes soirées entre Lyonnais et Stéphanois.