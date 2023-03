Avec son jeune effectif, l’OL a-t-il les moyens de ses ambitions ? 

Régulièrement mis en avant par Laurent Blanc, que ce soit positif ou négatif, l’effectif lyonnais s’est encore rajeuni cette saison. S’ils ne sont pas l’unique cause des mauvais résultats de l’OL, les jeunes sont lancés dans le grand bain, avec parfois des difficultés.

Ce débat alimentera les conversations des supporteurs et observateurs rhodaniens jusqu’à la fin du championnat début juin. Vendredi contre Nantes, Laurent Blanc a aligné une formation de 22,5 ans de moyenne d’âge. Une composition jeune, avec tout de même des garçons comme Rémy Riou, Dejan Lovren, Corentin Tolisso ou Alexandre Lacazette dans la colonne vertébrale.

S’il a confié que “tout le monde” l’avait déçu après le match contre Nantes vendredi dernier (1-1), l’entraîneur lyonnais a une nouvelle fois évoqué le bas âge de son groupe. “On va terminer la saison avec cet effectif jeune après la trêve et quelques jours de repos que j'ai octroyé pour ceux qui ne sont pas en sélections espoirs, qui sont nombreux. Il manque des joueurs qui tiennent la baraque, a glissé le Cévenol face à la presse. C’est une saison galère à tous les niveaux.”

Une jeunesse peut-être moins dorée

En effet, l’équipe ne parvient pas à se sortir du ventre mou où elle est engluée depuis de longues journées maintenant. La raison est simple, elle n’arrive pas à enchaîner les séries de bons résultats, possiblement car son niveau intrinsèque à l'instant T ne le lui permet pas. “Je pense que les jeunes actuels, aussi parce qu'ils ne sont pas entourés correctement, n’ont pas la capacité d’amener le club aux quatre premières places, a estimé Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones.” Ils ne sont pas exceptionnels. Il faut arrêter les lyonnaiseries et être factuel, nous n’avons pas de monstre dans l’équipe à l’heure actuelle, qu’ils sortent du centre de formation ou pas.”

Sur quelques éclairs, une courte période, certains ont pu donner un aperçu de ce dont ils étaient capables, mais cela reste encore très irrégulier pour la plupart d’entre eux. “C’est la limite de la jeunesse. Avec la maturité, l’expérience, le manque d’épaule… On veut récupérer des briscards comme Dejan Lovren car il impose des choses grâce à son caractère et son leadership”, a expliqué notre consultant.

Les anciens doivent aussi les accompagner

Mais la situation sportive fait que l’Olympique lyonnais peine à attirer ses éléments en pleine force de l’âge, notamment puisqu'il ne participe pas à la Ligue des champions régulièrement, et même à la coupe d’Europe sur cet exercice. Il faut donc s’appuyer sur des joueurs encore en pleine formation. “On a tous démarré et ils ont l’opportunité en étant moyens, sans leur manquer de respect, d’emmagasiner de l’expérience en jouant au plus au niveau à un moment où l’OL peut le faire. Ils progressent ainsi plus rapidement que si les tauliers étaient au rendez-vous, a souligné l’ex-gardien de but. Par exemple, si Toko-Ekambi avait eu un bon état d’esprit et était performant, Barcola, on ne le voyait pas.”

S’ils ont indéniablement des qualités, les Rayan Cherki, Johann Lepenant ou encore Castello Lukeba, même si ce dernier se montre plus régulier, ont un niveau fluctuant d’un mois à l’autre, parfois même d’une semaine à l’autre. “Aujourd’hui, le club se protège des intérêts des autres écuries en voulant faire monter les jeunes trop vite. On les lance dans le grand bain alors qu’ils ne sont pas tout à fait prêts, qu’ils n’ont pas encore appris leur métier, a regretté Nicolas Puydebois. Mais c’est aussi un reflet de la société actuelle. Cette situation va permettre de voir ceux qui sortent du lot, car les feux de paille de six mois, on les connaît.”

Un manque de maturité footballistique

Une fois que l’on a dit cela, on se rend compte qu’il faut du temps désormais à cette formation pour atteindre la maturité footballistique requise afin de performer au plus haut niveau. Mais les jeunes ne sont pas les seuls responsables de la mauvaise passe traversée.

Certes, l’ancien sélectionneur n’a pas eu le loisir de choisir les membres qui composent le vestiaire de l’OL. Cela peut expliquer ses nombreuses sorties sur le sujet de la jeunesse, notamment pour la vidéo et les erreurs commises. Mais après plusieurs mois sur le banc de l’équipe, Blanc a aussi le droit de trouver des solutions. “A un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière ça. Si on bosse à l’entraînement, que l’on donne des directives claires et simples, ils sont capables de les appliquer car ils ont les qualités pour le faire, a fait constater le portier triple champion de France. Il faut amener des idées dans le jeu, progresser ensemble et arrêter de se dédouaner en parlant de l’effectif.”

Le plus important est surtout que l’OL construise une équipe, peu importe l’âge de ses composants, capable d’évoluer de manière collective et cohérente d’un match à l’autre. Et ça, c’est aussi le rôle du coach, et des leaders qui doivent entraîner tout le monde dans leur sillage.