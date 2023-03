L'arbitre d'OL - Nantes revient sur l'expérience de sonorisation

Au contraire de Laurent Blanc, Benoît Millot a plutôt apprécié l'expérience mise en place vendredi lors d'OL - Nantes. L'arbitre était équipé de l'outil de sonorisation.

Une expérimentation qui n'a pas plu à tout le monde. Vendredi pour l'affiche entre l'OL et Nantes (1-1), Benoît Millot, qui officiait au sifflet, était équipé d'un micro et quelques bribes de ses échanges avec les acteurs du jeu ont été diffusés par le diffuseur du championnat de France. Mais cette évolution ne semble pas réjouir Laurent Blanc, qui s'est montré assez sceptique.

Au contraire de l'entraîneur rhodanien, le principal intéressé était lui satisfait de ce test. "Je n'avais pas de pression négative. Mais je voulais que cette expérimentation se passe bien pour la première, afin que le point de départ soit positif. J'avais le poids d'une responsabilité", a-t-il confié à L'Equipe.

"La sonoristaion apaise le contexte du match"

Si la sonorisation des hommes en noir n'est pas une première dans notre pays, celle de vendredi dernier s'inscrit dans une démarche plus large et plus concrète. En effet, l'Hexagone souhaite être précurseur dans ce domaine à l'avenir. "Je vois trois aspects positifs principaux à la sonorisation. Elle nous humanise et montre que l'on n'est pas là seulement pour siffler ou sortir des cartons, ensuite, elle apaise le contexte du match et les gens verront d'un autre œil les joueurs s'ils les entendent mal parler, a énuméré Benoît Millot. Enfin, elle met un petit coup de projecteur sur les arbitres en montrant que nous aimons le foot, que nous sommes des facilitateurs du jeu."