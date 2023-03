Vendredi, dans le cadre d'OL-Nantes (1-1), la sonorisation des arbitres a été expérimentée pour la première fois. Laurent Blanc est sceptique. Sa crainte ? Que seuls les dérapages verbaux soient diffusés.

Tout le monde n'est pas séduit. L'entraîneur de Nantes, Antoine Kombouaré s'est déclaré favorable à la sonorisation des arbitres alors que le Lyonnais Laurent Blanc s'est montré plus sceptique après une expérimentation au cours du match de la 28e journée de Ligue 1, OL - Nantes (1-1), vendredi au Parc OL. L'interaction entre l'arbitre Benoît Millot et les joueurs n'était pas audible pour les téléspectateurs de la rencontre. Au micro de Prime Vidéo, l'arbitre français a expliqué les raisons de cette grande première en France.

"Il faut se rendre compte de la multiplicité des communications sur le terrain, a plaidé Millot. Ce type d'expériences permet d'éclairer ces relations de terrain, la passion des arbitres pour le jeu. Ils ne descendent pas de la planète Mars le week-end pour arbitrer. Il faut que ce type de choses puisse devenir récurrent, que la France puisse être exportatrice. On y est favorables". "Nous étions au courant. Je suis favorable pour que l'on fasse ce qu'il faut, pour que tout le monde se tienne à carreau", a embrayé Kombouaré en conférence de presse. C'est bien aussi parce que les joueurs devront mieux respecter le corps arbitral mais on entendra aussi tout ce que les arbitres diront. Il y aura plus de transparence."

De son côté, Laurent Blanc s'est montré plus réservé. "Nous l'avons su avant le match et je me suis dit que nous allions faire attention à ne pas dire trop de bêtises", a-t-il plaisanté. "Que l'arbitre soit en relation avec la VAR, il le faut mais après, on n'est pas au rugby. Ce n'est pas la même mentalité. Vous le savez bien. On va faire des enregistrements ? On va écouter ? Quand on sera bien poli avec l'arbitre, on ne va pas le diffuser. Qu'est ce qu'on va diffuser ? Je ne sais pas s'il y a un intérêt sincèrement. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'entendre les joueurs. Je le dis comme je pense. Ça peut être parfois... croustillant", a-t-il conclu dans un sourire.

Un argument difficilement entendable pour Benoît Millot. Est-ce que les comportement des joueurs diffèrent ? "Sincèrement pas plus que ça, peut-être s'habitueront-ils à être entendus davantage, a poursuivi l'arbitre. Cela donnera un éclairage sur ce que sont ces relations de terrain". Les écoutes captées par les micros seront diffusées dimanche soir (19h) sur Prime Video.

