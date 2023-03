Laurent Blanc se retrouve avec un banc sans munition

Vendredi, l’OL a été en manque d’imagination. A la recherche d’une étincelle, Laurent Blanc a bien tenté d’apporter du sang neuf avec cinq changements. Mais, comme depuis le début de la saison, le banc de touche manque clairement d’impact à Lyon.

"C’est grave ce que vous dites sur les remplaçants, mais c’est la réalité". Au moment d’être interpellé sur le manque d’impact des joueurs entrés en jeu vendredi contre Nantes, Laurent Blanc n’a pas caché sa déception. Comme pour l’ensemble de son effectif, l’entraîneur lyonnais a été déçu, qualifiant les prestations individuelles et collectives de "décevantes". Difficile de donner tort à Blanc face à la partition insipide dont l’OL a été l’auteur vendredi contre les Canaris. Pourtant, Blanc avait choisi de déroger à ses principes pour apporter un coup de boost à cette deuxième mi-temps aux allures de somnifère.

Lui qui est plutôt frileux et se contente du minimum syndical concernant les changements avait décidé de faire les cinq autorisés. Avec le physique chancelant d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, il a en partie été forcé, mais Blanc voulait apporter cette petite étincelle qui manquait au jeu lyonnais. "En deuxième mi-temps, je me suis dit qu’en faisant rentrer des gens frais, ça allait nous permettre de nous procurer des occasions sur une équipe de Nantes qui était défensive. Pas tout. La deuxième mi-temps a été d’une pauvreté technique incroyable. On est décevant. Tout le monde m’a déçu ce (vendredi) soir."

Les remplaçants décisifs à 7 reprises avant Lille

Pourtant, au moment de lire le nom des entrants, un spectateur lambda de football se dirait que le banc lyonnais pourrait faire les affaires de bien des équipes. En faisant entrer Rayan Cherki et Jeffinho à l’heure de jeu puis Moussa Dembélé, Houssem Aouar et Thiago Mendes, ce sont quand même 547 matchs de Ligue 1 au compteur. Hormis l’ailier brésilien qui a vu vendredi la différence entre un match de Coupe et de Ligue 1, on ne peut pas vraiment dire que tous ces joueurs soient des novices dans le milieu. Toutefois, rien n’a changé. Enfin, si, comme l’a souligné Ludovic Blas dans le camp d’en-face. L’OL est entré dans un faux rythme avec des transitions effectuées à une allure des plus tranquilles.

S'il y avait eu un contrôle de vitesse, les Lyonnais auraient été sûrs de ne pas être rattrapés par la patrouille. À sa décharge, Cherki a bien essayé de provoquer, mais face à l’attentisme d’un Dembélé, il est tombé dans ses travers avec des tentatives individuelles. Le jeune Espoir est un soliste qui a malgré tout besoin d’un environnement propice autour de lui et comme l’ensemble de l’OL, il y a un Rayan Cherki avec Alexandre Lacazette et sans. Ce n’est pas pour rien que sa mauvaise passe correspond à la blessure du capitaine lyonnais.

Des joueurs faits pour être titulaires et pas remplaçants ?

Qu’importe, à l’heure actuelle, Laurent Blanc sait malheureusement qu’il ne peut pas compter sur son banc pour faire la différence. Entre état d’âme et tout simplement incapacité à se mettre dans le rythme d’un match en cours de jeu, l’entraîneur lyonnais a des cartouches limitées et l’absence de surprise dans ses compositions résulte de la pauvreté des choix. Ce constat ne tient pas compte du seul match contre Nantes. Cette rencontre a mis un peu plus en lumière ce déficit en sortie de banc, mais le manque d’impact des remplaçants est un défaut qui dure depuis des mois.

Quand tout le monde s’est enthousiasmé des entrées de Lacazette et Kumbedi contre Lille, cette efficacité n’a été que l’arbre qui cache la forêt. Sur les 27 autres journées de Ligue 1, les remplaçants n’ont été décisifs qu’à 7 reprises. Cherki s’était offert trois passes en sortie de banc tandis que Moussa Dembélé avait fait parler la poudre à deux reprises en début de saison. Avec une passe d’Aouar à Troyes et le but de Sarr à Angers en 2023, ça fait bien maigre. Ce n’est pourtant pas faute de donner des munitions.

Les cas Dembélé et Aouar divisent

Dans l’environnement lyonnais, on se demande encore pourquoi Blanc insiste encore et toujours avec Dembélé et Aouar. Les deux joueurs, en fin de contrat dans trois mois, gardent la confiance du coach, au moins publiquement. "Pendant un moment, on n'arrive pas à marquer sur des situations franches, mais un but de raccroc suffit à se relancer. Actuellement, on n’arrive pas à le faire, a reconnu le coach. Mais il ne faut pas qu'ils lâchent, et c’est notre devoir de les rattraper pour qu’ils ne le fasse pas. Pour l'instant, c'est le cas." Cependant, ils ont été pris en grippe par le public et n’ont aujourd’hui plus l’impact (et la motivation ?) nécessaire pour aider cet OL.

Presque portés aux nues il y a encore quelques mois, ils sont aujourd’hui des parias dont les salaires et finalement l’expérience donnent l'impression de leur assurer une place dans le groupe. Mais ont-ils vraiment une plus-value dans cet effectif ? Il faudra attendre encore la fin du parcours en Coupe de France pour voir Blanc tourner complètement la page de ces deux dossiers. Si dans le meilleur des cas, l’OL va en finale, ce ne sera pas avant le 1er mai. Il ne restera alors que quelques rencontres pour faire un peu de place à des jeunes, moins expérimentés, mais avec certainement plus d’envie en rentrant.