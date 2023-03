Ludovic Blas (Nantes) : "On aurait signé pour faire nul contre l’OL"

Dans l’incapacité de garder l’avantage acquis dès la 1re minute, le FC Nantes se satisfait de ce point pris à Décines. Les Nantais restent sur cinq matchs sans victoire mais ont trouvé des motifs de satisfaction contre l’OL.

Antoine Kombouaré n’aurait pas craché sur les trois points. Vendredi soir, le scénario du match a fait que l’entraîneur nantais s’est mis à rêver d’une victoire en terres lyonnaises pour la 28e journée de Ligue 1. Avec une ouverture du score dès la 1re minute, difficile de lui en vouloir d’avoir cru à un exploit à l’extérieur et à cette possibilité de mettre fin contre l’OL à une série de quatre matchs sans succès. Néanmoins, à force de reculer, les Canaris ont courbé l’échine au point de rompre à la 23e minute.

Seulement, la muraille nantaise n’a pas été percée complètement et a réussi à tenir bon pour ramener un point (1-1) de ce voyage à Décines. "On fait un bon début de match en ouvrant le score, mais ensuite, ils ont confisqué le ballon et nous ont posé des problèmes, a concédé Ludovic Blas après la rencontre. Après l’égalisation, on aurait pu s’effondrer défensivement, mais on a tenu."

"L'OL a mis un faux rythme en deuxième mi-temps"

Remplaçant au coup d’envoi pour souffler un peu, le meneur nantais a avant tout défendu au moment de son entrée plus qu’il n’a apporté le danger sur le but de Rémy Riou. Pourtant, Nantes a eu les situations pour faire mal à l’OL en contre mais n’a pas réussi à se montrer efficace. Par les temps qui courent en Loire-Atlantique et la course au maintien, Blas se félicite de "prendre un point. Franchement, avant la rencontre, on aurait signé pour faire match nul ici à Lyon. C’est un bon point de pris."

Avec désormais 30 points, Nantes attend désormais les autres matchs de la journée pour savoir si ce point a finalement un petit goût de victoire ou non.