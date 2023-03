Quand l’OL est mené, difficile d’inverser la tendance

Dos au mur après seulement une minute de jeu, l’OL a bien réussi à recoller au score. Malgré tout, cela fait plus d’un an que le club lyonnais n’arrive pas à l’emporter après avoir concédé l'ouverture du score.

C’est presque comme si l’OL était parti avec un handicap d’un but avant la rencontre. En concédant l’ouverture du score après seulement deux minutes de jeu, les Lyonnais se sont tirés une balle dans le pied. Après la rencontre, Johann Lepenant, Rémy Riou et bien évidemment Laurent Blanc ont regretté cette entame de match qui a plombé toute cette soirée du vendredi. Le Parc OL a pris un coup de froid quand Nantes prenait un coup de chaud avec cette ouverture du score précoce.

"On se fait contrer et le gars à 50m devant lui pour se présenter devant le gardien. En plus, on n’a pas de chance parce que Rémy (Riou) fait l’arrêt, mais notre défenseur la met dans son but, donc là, c'est la totale, a déclaré impuissant Laurent Blanc. Mais c’est comme ça à Lyon cette saison. Quand vous commencez mal, ça vous crée plein de problèmes, c’est dur de renverser la situation."

Dernier retournement de situation le 1er février 2022

Changer le cours du jeu, un mal lyonnais depuis des mois. En marquant contre son camp, Castello Lukeba n’a bien sûr pas fait exprès, mais a mis l’OL dans une situation délicate. Quand le club lyonnais concède l'ouverture du score, il n’y arrive tout simplement pas derrière. Alexandre Lacazette a bien remis les deux équipes sur un même pied d’égalité et aurait même pu donner l’avantage aux siens juste avant la pause. Mais l’OL a laissé passer sa chance et a dû se contenter d’un point.

Une habitude désormais puisque cela fait plus d’un an que les Lyonnais n’ont pas réussi à inverser la tendance dans un match après avoir été menés. Il faut remonter au 1er février 2022 et une victoire à huis clos contre l’OM pour retrouver la trace d’un succès… Xherdan Shaqiri, pour son dernier match sous les couleurs lyonnaises, et Moussa Dembélé avaient joué les sauveurs.