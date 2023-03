OL - Sonia Bompastor : "Chelsea sera à un niveau au-dessus"

Vainqueur tout en maitrise de Fleury (2-0), l’OL s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Néanmoins, Sonia Bompastor espère voir un visage plus exigeant de son équipe contre Chelsea, mercredi.

Les Lyonnaises étaient venues chercher cette 14e finale de Coupe de France et n’ont pas mis longtemps à se mettre sur la route d’Orléans. Grâce à deux buts rapides de Lindsey Horan (7e) et Vicki Becho (10e), l’OL s’est offert une demi-finale tout en maitrise contre Fleury (2-0) vendredi soir au Parc OL. La qualification assurée en dix minutes, les joueuses de Sonia Bompastor ont pu maitrisé les aléas du match et ainsi jongler sur les temps des unes et des autres avant le match contre Chelsea, mercredi prochain en Ligue des champions. Une rencontre qui sera d’un tout autre calibre que celui de la Coupe de France. "Il faudra être plus exigeant dans le contre-effort, Chelsea sera un niveau au-dessus en termes d'agressivité et il faudra faire preuve d'efficacité devant, a noté Sonia Bompastor après la rencontre contre Fleury. L'OL a de l'expérience, on a un effectif étoffé, de qualité. Il nous faut gagner pour exister au plus haut niveau."

Pour ce rendez-vous européen, l’entraîneure de l’OL espère pouvoir compter sur le public lyonnais. Par la programmation à 17h30 vendredi, les supporters ont eu du mal à être nombreux notamment au coup d’envoi. Quatre milles ont ensuite pris place au fil de la rencontre avec la perspective du deuxième match de la soirée entre l’OL et Nantes en Ligue 1. Sonia Bompastor valide en tout cas l’initiative du lever du rideau avec "un sentiment de considération, l'initiative est belle. Elle doit se reproduire encore. C'est gagnant-gagnant pour le foot féminin, pour le club."