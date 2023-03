Alexandre Lacazette (OL) nouveau roi du Parc OL

Alexandre Lacazette, auteur de son 150e but avec l’OL contre Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En inscrivant son 150e but avec l’OL, Alexandre Lacazette a permis aux Lyonnais de recoller au score contre Nantes. Avec désormais 41 buts à Décines, il est aussi devenu le co-meilleur buteur au Parc OL, à égalité avec Memphis Depay.

Ne comptez pas sur lui pour dire que l’OL est entré dans une Lacazette-dépendance. Cette dénomination est avant tout l’œuvre de la presse, "c’est vous qui dites ça, mais moi, je ne le dirai pas". On peut comprendre que l’attaquant ne veuille pas tirer la couverture sur lui, surtout en ces temps difficiles collectivement, mais force est de constater qu’il y a un OL avec son capitaine et un autre sans. Même s’il assure devoir s’améliorer sur certains points offensivement, Lacazette fait au moins ce que les autres n’arrivent pas : marquer des buts.

Lacazette a eu le 42e au bout de la tête

En trompant Alban Lafont à la 23e minute vendredi soir, le numéro 10 lyonnais a relancé les siens contre le FC Nantes. Il en a aussi profité pour devenir le co-meilleur buteur au Parc OL avec 41 réalisations. Il partage ce fauteuil de leader avec Memphis Depay qui a plié bagage il y a deux saisons. L’histoire aurait pu être encore plus belle contre les Canaris, car Lacazette a eu la balle du 2-1 sur une tête avant la mi-temps. Cette fois, le gardien nantais a fait l’arrêt qu’il faut et empêché le gamin de Mermoz de faire coup double. Emmener l’OL vers la victoire et non un nul (1-1) et prendre seul les commandes au Parc OL, où il restera à jamais le premier buteur de l’histoire.