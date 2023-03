OL - Rémy Riou : "On n’avance pas mais on s’accroche"

Rémy Riou dans le but lyonnais lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

De nouveau titulaire face à son ancien club, Rémy Riou n’a presque rien eu à faire contre Nantes. Mais l’OL repart encore avec des regrets (1-1) et une place européenne qui pourrait être à neuf points.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’OL, mais aussi pour Rémy Riou. De retour dans son club formateur, le gardien lyonnais a pu faire ses débuts en professionnel avec le club lyonnais. Une fierté pour Riou qui reste encore et toujours invaincu quand il garde le but lyonnais. Malgré tout, l’ancien Caennais aimerait certainement goûter à autre chose qu’à des matchs nuls. Titulaire depuis trois matchs et la blessure d’Anthony Lopes, Rémy Riou vient d’enchaîner trois partages des points.

"Encore un match nul ? Oui, encore un, a-t-il déclaré dépité au micro de Prime Video. On doit mettre un peu plus de dynamisme dans ce qu'on fait. On a pris que des contres. Il faut un peu plus de mouvement et d'agressivité dans ce qu'on fait pour espérer quelque chose. On a eu deux, trois occasions franches, mais on manque d'impact, c'est ce qu'il nous a manqué ce soir."

L'Europe pourrait être à 9 points dimanche

N’ayant pas eu de chance sur le but nantais alors qu’il avait gagné son duel face à Mostafa Mohamed, Riou n’a gardé sa cage inviolée qu’à une seule reprise sur les 6 matchs qu’il a disputés avec l’OL depuis le début de la saison. Quand le club lyonnais veut retrouver ses standards, l’accumulation de clean-sheet ne serait pas de trop. Au lieu de ça, les Lyonnais sont obligés de courir après le score et d’enchaîner les nuls.

Pas de défaites certes depuis trois matchs, mais pas de victoire non plus et donc une course à l’Europe qui s’éloigne de plus en plus. Dimanche soir, la 5e place pourrait être à neuf longueurs à dix journées de la fin. "Ça ne nous fait pas avancer, mais bon, on s'accroche. La trêve internationale va faire du bien à tout le monde pour nous permettre de nous remobiliser. On va repartir sur la fin de championnat qui va être importante pour nous pour la suite."

L'OL tente de garder la face publiquement, mais à la mi-mars, il n'y a plus à tergiverser. Seule la Coupe de France amènera quelque chose au club cette saison.