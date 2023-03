OL : la patience est réclamée pour Amin Sarr et Jeffinho

Arrivé à l’OL en fin de mercato, Amin Sarr continue de s’acclimater à son nouvel environnement. Seulement, ses performances sur le terrain n’ont pas encore convaincu chez les supporters.

Voilà désormais deux mois qu’il a changé de dimension. Contre un chèque de 13 millions d’euros, Amin Sarr a quitté l’Eredivisie pour la Ligue 1, Herenveen pour l’OL. La marche est haute, mais l’attaquant suédois apprend. Aussi bien à s’acclimater à un nouveau club qu’à un nouveau championnat. S’il assure se sentir de mieux en mieux dans l’effectif lyonnais, Sarr ne l’a pas encore vraiment démontré sur le terrain. Certes buteur à Angers, l’attaquant a du mal à créer des connexions avec ses coéquipiers.

Dimanche contre Lorient, il n’a touché que 13 ballons sur les 73 minutes passées sur la pelouse du Parc OL. "Je ne suis pas exigeant avec lui par rapport à son prix. Aujourd’hui, je me dis que s’il n’est pas apte à être performant, ne le faisons pas jouer parce que là, on le dessert, avait déclaré Nicolas Puydebois lundi sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. On tue sa confiance, son image vis-à-vis des supporters et ce n’est pas un cadeau qu’on lui fait. On sent qu’il est perdu et laissons-lui le temps de s’intégrer."

"On a peut-être forcé leurs débuts"

De la patience, c’est clairement que Laurent Blanc demande au moment de parler de l’intégration d’Amin Sarr dans le système lyonnais. Avouant "être embêté" par les performances du Suédois car "c’est un garçon très généreux, avec une marge de progression intéressante", l’entraîneur lyonnais fait un peu amende honorable sur le sujet. En lançant Sarr et Jeffinho très rapidement, Blanc les a jetés dans la fosse aux lions puisque "ils sont jeunes, ils découvrent un championnat qui va plus vite, où les impacts sont plus importants" et il le regrette.

Il assure que ces débuts précoces et forcés dans le onze sont avant tout le fait que le staff technique "ne pouvait faire différemment au contraire de l’OM qui a recruté un joueur à 30M€ et qui peut prendre le temps de le faire jouer." La question du mercato hivernal et du recrutement revient indéniablement sur le devant de la scène...