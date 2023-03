OL - Amin Sarr : "J'ai la sensation d’apprendre tous les jours"

Satisfait de son intégration, Amin Sarr continue son travail d'adaptation à son nouvel environnement. Il s'appuie pour cela sur les joueurs d'expérience.

Après cinq rencontres pour se faire au football français et s'intégrer dans sa nouvelle formation, Amin Sarr a trouvé le chemin des filets à Angers le week-end dernier (1-3). "Ce fut un sentiment extraordinaire de marquer ce but et d’avoir été en mesure de changer le cours du jeu", s'est réjoui l'attaquant.

Pas toujours très à l'aise à ses débuts avec l'OL, l'ancien football d'Heerenveen semble monter en puissance sur ses derniers matchs, même s'il a raté plusieurs opportunités face à Grenoble dans la semaine (2-1). "J’ai passé un très bon premier mois. Ça va de mieux en mieux sur le terrain et en dehors. Cette intégration est vraiment le point le plus important car tout vous arrive d’un seul coup : l’adaptation à une nouvelle ligue, un nouveau pays, une nouvelle langue. Donc je pense d’abord au football et à l’équipe, a-t-il confié. Mon obsession est de m’améliorer chaque jour."

"J’ai des perspectives très bonnes ici"

Il a aussi fallu digérer la différence entre le championnat hollandais et français. "Le niveau est plus élevé (en Ligue 1). C’est plus physique, plus technique. Il y a beaucoup de joueurs avec une grande intelligence de jeu. Alors, je dois m’adapter. Mais en tant que jeune joueur, j’ai la sensation d’apprendre tous les jours, notamment au contact des plus expérimentés avec lesquels on parle beaucoup, a-t-il expliqué. J’ai des perspectives très bonnes ici."

Aligné sur tout le front de l'attaque avec l'Olympique lyonnais, Amin Sarr a tout de même une préférence pour le poste d'avant-centre. "J’ai été testé à gauche, à droite et au centre. Mais moi, je préfère réellement cette position de N°9. Le coach a dit que je pouvais jouer partout devant. Quel que soit son choix, l’objectif est de donner une grande dose d’énergie à l’équipe, de toujours me battre, de pousser les autres à donner le meilleur", a-t-il affirmé.

"Les gars se battent davantage les uns pour les autres"

En tout cas, le Suédois ressent une atmosphère positive dans le groupe. "Depuis mon arrivée, j’ai observé une hausse de l’intensité. Les gars se battent davantage les uns pour les autres. On entend beaucoup plus de blagues dans le vestiaire, les gens sont positifs et cela finit par se voir sur le terrain, a-t-il déclaré. Il faut garder et développer cet état d’esprit."