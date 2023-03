OL - Académie : cruelle défaite pour la réserve contre Hyères

Dans sa course au maintien, la réserve de l’OL a longtemps cru obtenir un point contre Hyères. Mais deux erreurs de Mathieu Patouillet ont entraîné une 9e défaite (1-2) cette saison en National 2.

Samedi soir, les joueurs de la réserve de l’OL avaient la tête basse. Au moment du coup de sifflet final, les Lyonnais savaient qu’ils avaient laissé passer une belle occasion contre Hyères. Non pas qu’ils ont loupé les trois points, car trop inoffensifs, mais bien un nul qui n’aurait pas été démérité face au 6e du championnat. Malheureusement, c’est avec une 9e défaite cette saison que certains joueurs de Gueïda Fofana vont partir en sélection à partir de lundi. Pour certains comme Mathieu Patouillet, le rassemblement en U19 va servir à se remettre la tête à l’endroit. Plutôt irréprochable depuis le début de la saison, le portier lyonnais a failli contre Hyères. Il y a bien eu ce penalty arrêté à la 38e après un tacle non maîtrisé de Mounsesse qui était malgré tout hors de la surface, mais le gardien s’est rendu coupable de deux erreurs.

Deux points d'avance sur la zone rouge

D’abord dès le quart d’heure de jeu en jugeant mal la trajectoire d’un coup-franc lointain de Benbachir. Puis à la 77e minute, en n’ayant pas la main assez ferme sur une frappe repoussée dans les pieds d’Assef. Un but du 2-1 mérité pour Hyères qui poussait depuis quelques minutes, mais cruel pour l’OL qui a livré une prestation solide sur le terrain Gérard Houllier. Les Lyonnais avaient trouvé les ressources nécessaires pour ne pas couler après l’ouverture du score sudiste et avaient égalisé presque dans la foulée. Un décalage de Mohamed El Arouch vers Pathé Mboup avait remis les deux équipes à égalité (18e). Mais trop inoffensif et en manque d’idée, l’OL a eu une possession stérile et a finalement craqué. Avec 24 points, la réserve n’a désormais plus que deux points d’avance sur la zone rouge avant un déplacement à Grasse (4e) le week-end prochain.