OL : Patouillet, Kumbedi et El Arouch retenus avec la France U19

Saël Kumbedi avec le maillot de l’équipe de France (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Dans sa liste de 20 joueurs appelés avec l'équipe de France U19, Lionel Rouxel a convoqué trois Lyonnais, dont Saël Kumbedi, surclassé.

Nous vous donnions déjà une tendance dimanche sur l'équipe de France U19. Lors du match de la réserve face à Aix-les-Bains samedi, un membre staff de Lionel Rouxel était présent pour observer Mathieu Patouillet et Mohamed El Arouch. Ce n'est donc pas une surprise de voir ces deux éléments appelés avec les Bleuets de la génération 2004.

Mais les deux joueurs ne seront pas les seuls représentants de l'OL pour affronter l'Irlande du Nord (22 mars), la Norvège (25/03) et la Roumanie (28/03) lors du tour Elite, qualificatif pour l'Euro 2023. En effet, Saël Kumbedi a été surclassé pour évoluer avec des garçons plus âgés d'un an.

Kumbedi passera d'abord son bac

Le défenseur latéral passera d'abord les épreuves du baccalauréat, avant de rejoindre Orléans, où sera installée la sélection, le mardi 21 en fin de soirée.

A noter que les Français devront terminer premiers de leur poule pour atteindre la phase finale prévue à Malte cet été, du lundi 3 au dimanche 16 juillet.