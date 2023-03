OL : Malo Gusto encore loin d’un retour ?

Ayant rejoint Chelsea pour se soigner à la mi-février, Malo Gusto n’a toujours pas fait son retour à l’OL. Le latéral droit aurait d’ailleurs pris la direction du Dubaï.

C’est un dossier qui commence à irriter à Décines. S’il ne l’a pas nommé, Laurent Blanc semble s’agacer de la situation qui traîne en longueur avec Malo Gusto. En énonçant les problèmes qui touchent l’OL depuis le début de la saison, l’entraîneur lyonnais n’a pas manqué de pointer "des blessés qui ne sont toujours pas là". Il n’y a pas besoin d’avoir fait de grandes études pour comprendre que Blanc décrivait la situation de son latéral droit. Touché aux ischio-jambiers contre Lens le 12 février dernier, Gusto brille par son absence.

Aucune date de retour connue

Face à la blessure d’un joueur sur qui il a mis 35 millions d’euros, Chelsea a décidé de rapatrier Malo Gusto à Londres pour assurer sa rééducation. Un choix compréhensible vu les sommes dépensées, mais c’est plutôt le flou autour de l’avancée de cette blessure qui interpelle. Reverra-t-on l’international Espoir sous le maillot lyonnais avant la fin de la saison ? Même au sein du club, une date de retour n’est pas connue. En Angleterre, il avait été fait état d’un séjour de 8 à 10 semaines. La cinquième vient seulement d’être attaquée et d’après Le Progrès, Malo Gusto aurait pris la direction de Dubaï pour continuer ses soins, toujours sous les regards du staff médical de Chelsea. La concurrence entre Saël Kumbedi et Sinaly Diomandé devrait durer encore quelque temps.