Depuis quatre rencontres, Sinaly Diomandé a pris la place de Saël Kumbedi sur le côté droit de la défense. Laurent Blanc justifie les titularisations de l'Ivoirien par son système et l'animation qu'il souhaite mettre en place.

A l'OL, c'est l'un des postes où la concurrence est la plus importante. En l'absence de Malo Gusto, deux joueurs se sont partagés le temps de jeu sur le côté droit de la défense lyonnaise : Saël Kumbedi et Sinaly Diomandé. Sur les dernières sorties, Laurent Blanc a opté pour l'international ivoirien, qui a entamé les quatre dernières parties dans ce secteur de jeu.

L'entraîneur rhodanien a justifié cela par l'animation qu'il souhaite instaurer. "Saël est un arrière droit, Sinaly n'en est pas un, et si vous analysez les rencontres, il n'évolue pas comme tel. Beaucoup d'équipes qui veulent la possession au milieu repartent à trois derrière, nous, on le fait avec un schéma un peu hybride car on s'adapte aux qualités de chacun, a-t-il décrypté. Il y a aussi un aspect athlétique par rapport à la puissance et à la hauteur sur les coups de pied arrêtés."

Kumbedi est un "latéral", Diomandé un "stoppeur"

Mais l'ancien sélectionneur apprécie le profil du plus jeune, et il l'a fait savoir. "Sael Kumbedi est latéral droit alors que Sinaly Diomandé est un stoppeur droit. Sael a été bon quand il est entré, il a beaucoup enchaîné, et je lui ai dit que j'allais le faire souffler par rapport au système afin de nous donner plus de sécurité défensive, a-t-il justifié. Il aura des matchs à jouer dans le futur et j'espère qu'il sera aussi bon qu'il l'a déjà été."