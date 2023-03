L’OL cherche encore et encore des solutions 

Reparti de Lille avec un point après une folle fin de match vendredi dernier, l’OL oscille depuis entre les regrets d’être passé près de la victoire et la satisfaction d’avoir évité la défaite. Avant d’affronter Nantes, l’Olympique lyonnais est encore à la recherche de solutions.

Il y avait à boire et à manger lors de l’affiche entre Lille et l’OL vendredi dernier (3-3). Outre les spectateurs et les observateurs neutres, les deux équipes avaient certainement beaucoup de choses à analyser, en particulier sur la deuxième période et son scénario hitchcockien.

Le retour de Lacazette va soulager l'équipe

Du côté de l’Olympique lyonnais, ce duel a au moins servi à confirmer un aspect que tout le monde connaissait, à savoir qu’il va nettement mieux lorsque Alexandre Lacazette est sur la pelouse. Pour le reste, Laurent Blanc a du boulot. “J'ai revu deux fois ce match, il y a des choses à dire et à corriger. Même si la fin nous a donné de la satisfaction car on a pris un point alors qu'on allait perdre. Mais on en a pris qu'un, j'aurais aimé en prendre trois. Il faut être juste dans l’analyse et ne pas être euphorique, a-t-il glissé face à la presse. Il faut en faire part aux joueurs.”

Ce qu’on peut noter, c’est que durant la majorité de la partie, Maxence Caqueret et ses partenaires ont été baladés à trois et à gauche par le LOSC. Ils ont parfois été dépassés par la qualité et la vitesse d’exécution de leur adversaire, ce qui a provoqué leurs erreurs. "Des domaines du match m'ont plu à Lille mais d'autres m'ont déplu. Il y a encore beaucoup de travail à faire, a remarqué l’entraîneur rhodanien. On a des intentions mais on se déstructure de temps en temps et on subit des vagues de l’adversaire de manière inexpliquée. Et face à de belles équipes, on est punis, c'est ça le haut niveau."

S'appuyer sur l'aspect mental

De ce déplacement dans le nord, Rémy Riou retenait lui ce retour dans les derniers instants, ce qui montre que l’équipe n’a pas lâché. Une attitude qui peut compter sur la fin de l’exercice 2022-2023. “Une rencontre n’est jamais finie. Il y a eu plus de jeu, de mouvements. C’est frustrant de ne pas avoir pris les trois points, mais il y a cette force mentale qui est importante pour la fin de saison, a affirmé le gardien. On va s’appuyer là-dessus, cela peut être déterminant pour la suite. On a fait une belle remontée pour arracher le nul.”

Il faut certes saluer cette combativité, mais on voit bien que l’OL a évolué sur un fil tout au long de la partie, et il continuera sûrement de le faire. “Pendant 70 minutes, Lille a dominé, a rappelé Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”. On va se reposer sur le côté positif de cette affiche, le fait d’être revenu en étant mené 3 à 1, c’est bien, il ne faut pas se le cacher non plus. D’autant plus qu’Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé ont eu la balle du 4-3. Notre discours serait peut-être différent. Mais dans le contenu, on reste sur notre faim car c’est trop peu par rapport à ce qu’ils ont montré dans les 20 dernières minutes.”

A priori, l'OL restera inconstant jusqu'au bout

Laurent Blanc veut croire que la mayonnaise prenne enfin, même s’il observe lui aussi les défauts de son groupe. "Il nous manque quelque chose, mais on n'est pas loin. Le staff n'a pas le droit d'être démotivé. Je vais insister dans le jeu que je préconise et que je veux. Cela demande beaucoup d’efforts, de travail à la vidéo et personnel, mais on est là pour ça. Je pense que les joueurs sont capables de le faire mais il faut être plus régulier dans la performance. Il faut aussi provoquer la chance. On aurait pu faire les mêmes prestations mais avoir cinq points de plus, a estimé le Cévenol. A nous de faire une série. On insiste pour essayer de gagner les matchs. On peut toujours faire plus, je pense que les choses ont bien changé et on est sur la bonne voie."

Visiblement, l’effectif a dû mal à trouver le bon remède, hormis s’entraîner encore et encore. "Je n'ai pas de solution miracle, cela passe par le travail et l'assiduité. C'est vraiment bateau et basique, mais le talent sans travail ne suffit pas”, a déclaré Riou. Sur cette fin de saison, l’Olympique lyonnais est probablement condamné à se raccrocher à cela.