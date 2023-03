Malgré sa bonne saison à l’OL, Alexandre Lacazette n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de mars. L’attaquant ne se fait guère d’illusions sur son futur avec les Bleus.

Un brassard de capitaine, déjà 18 buts en Ligue 1 et un statut de deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Le retour d’Alexandre Lacazette dans son club formateur est pour le moment une franche réussite. À 31 ans, l’attaquant prouve qu’il n’a rien perdu de ses qualités de buteur, bien que son jeu ait forcément évolué avec l’âge. Auteur d’une saison à plus de 20 buts toutes compétitions confondues, certains imaginaient un retour en grâce de Lacazette en équipe de France. Malheureusement, le numéro 10 lyonnais a été une nouvelle fois absent de la liste des 23 de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars.

Interrogé sur cette liste en zone mixte, Lacazette ne se fait pas d’illusion. "S’il (Didier Deschamps) m’appelle, ce serait une belle surprise parce que ça fait un moment qu’il ne m’a pas appelé. Mais je ne suis pas concentré sur ça. Je suis concentré sur mon équipe et mon club." Le compteur avec les Bleus reste donc encore et toujours bloqué à 16 sélections pour Alexandre Lacazette et ce doublé contre l’Allemagne. Un match que beaucoup pensaient être le point de départ de son aventure en sélection et qui a finalement été son dernier rendez-vous en novembre 2017.