Alexandre Lacazette après son but contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Auteur de son 150e but avec l’OL, Alexandre Lacazette a franchi une barre symbolique contre Nantes. Il devient du même coup l’unique propriétaire de la seconde marche sur le podium des meilleurs buteurs du club lyonnais.

Il y a forcément un goût amer au moment d’en parler. Vendredi soir, Alexandre Lacazette aura préféré se présenter face à la presse avec le sourire. Le sourire d’avoir écrit un peu plus son nom dans l'histoire du club lyonnais après cette 28e journée de Ligue 1. Malheureusement, c’est avec la mine déconfite qu’il est venu parler de sa seconde place au classement des meilleurs buteurs de l’OL. Avec désormais 150 buts, Alexandre Lacazette est seul sur cette marche du podium, reléguant Bernard Lacombe au troisième rang avec ses 149 réalisations. "Je suis très fier, content de tout ce que j’ai fait et d’avoir dépassé Bernard (Lacombe) est quelque chose de grand parce qu’il a marqué le club. Je suis content."

La joie était forcément contenue après ce troisième nul de suite en championnat et une qualification pour l’Europe qui s’éloigne chaque jour un peu plus par le biais de la Ligue 1. Présent dans les tribunes du Parc OL, Bernard Lacombe a lui été beau joueur. Souhaitant voir son cadet le rattraper depuis quelques semaines, l’ancien conseiller du président Aulas avait forcément le sourire malgré son déclassement dans la hiérarchie. Une chose est sûre, Alexandre Lacazette s’inscrit un peu plus au panthéon du club lyonnais depuis vendredi soir.