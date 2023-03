Aulas assure que Blanc "est à l’OL pour longtemps"

Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Débarqué à l’automne à la place de Peter Bosz, Laurent Blanc a signé un contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OL. Néanmoins, Jean-Michel Aulas voit l’entraîneur rester bien plus longtemps.

Il n’aime pas le terme, mais en octobre dernier, Laurent Blanc avait été appelé en pompier de service pour éteindre l’incendie qui ne cessait de se propager à l’OL. Arrivé en lieu et place de Peter Bosz, l’entraîneur français devait enrayer la mauvaise dynamique lyonnaise et ramener le club à un certain standing. Avec la 10e place actuelle, on ne peut pas forcément dire que tout a été ramené à la normale sportivement, mais Blanc a au moins réussi à aplanir l’ambiance générale au sein du groupe.

Avec un rajeunissement qu’il n’avait peut-être pas anticipé à son arrivée, Laurent Blanc doit faire avec les moyens du bord dans cette fin de saison. Malgré les résultats en dents de scie, Jean-Michel Aulas s’est exprimé pour la première fois sur l’avenir de son coach. " C'est vrai que Laurent aurait dû venir il y a trois ans. Ça n'a pas pu se faire pour de diverses raisons, a déclaré le président lyonnais sur Europe 1. Il est là pour longtemps et c'est vrai que pour moi, c'est une sécurité fantastique de pouvoir compter sur quelqu'un qui ne se laisse pas parfois abattre."

Cette sortie médiatique est dans la lignée de ce que laissait entendre Laurent Blanc depuis quelques jours. Malgré un contrat qui se termine en juin 2024, l’ancien coach du PSG a récemment déclaré se "sentir bien à l’OL et croire dans le projet, même si ce sont les résultats qui permettent de rester en place." Pour le président Aulas, le renouveau lyonnais viendra avec Blanc qui "va être le responsable des futurs succès." Ce dès cette saison ? Avec la demi-finale de Coupe de France à venir, Laurent Blanc peut ramener l’OL en finale d’une compétition pour la première fois depuis 11 ans. Et décrocher un premier trophée qui sera lourd de symboles.