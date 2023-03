Ligue 1 : OL - Nantes, sous un faux air d’Europe

Andrei Girotto (Nantes) et Lacazette (OL) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Après s’être rencontré une première fois en janvier dernier, l’OL et Nantes se retrouvent ce vendredi au Parc OL (21h) pour le match retour de Ligue 1. Une 28e journée sur fond de demi-finale de Coupe de France dans trois semaines à la Beaujoire.

Le début des festivités commencera à 17h30 avec les Fenottes et leur demi-finale de Coupe de France. Néanmoins, malgré la volonté de promouvoir le football féminin, tous les regards seront portés vers 21h et la venue de Nantes au Parc OL. Non pas que ce rendez-vous pour les hommes de Laurent Blanc soit d’une importance capitale. Mais il intervient juste avant la trêve internationale et surtout à trois semaines de ce qui est le match le plus important de la saison lyonnaise. Face à ces mêmes Canaris, l’OL a rendez-vous avec son destin dans trois semaines avec la demi-finale de la Coupe de France. Un match qui peut permettre de continuer à espérer en une saison finalement pas si ratée avec une finale de coupe à la clé ou alors d’enterrer définitivement tous espoirs d’Europe la saison prochaine.

Dans les faits, les hommes de Laurent Blanc ont encore 1,4% de chance d’être européen la saison prochaine d’après Opta avant cette 28e journée. Verront-t-ils leurs chances remonter à la hausse après cette réception de Nantes ce vendredi ? Il faudra d’abord gagner, même si à choisir, ce n’est certainement pas cet affrontement qu’il faudra remporter, mais bien celui du 5 avril à la Beaujoire. Seulement, dans le vestiaire lyonnais, on ne veut pas forcément se projeter sur le match de Coupe et laisser le championnat de côté. "Prendre les trois points, c'est la chose la plus importante. Le 5 avril en Coupe de France, ce sera un match différent dans un autre contexte, a déclaré Laurent Blanc mercredi. Je connais bien l'entraîneur et puis cela sera à Nantes. On va déjà essayer d'être présents ce vendredi. (...) On veut gagner les derniers matchs. Notre métier, c'est de gagner, ce n'est pas de perdre. On va se préparer pour essayer de gagner."

Les Lyonnais ne veulent pas penser au 5 avril mais...

Avec sept points de retard sur la 5e place, l’OL n’est pas totalement distancé dans la course à l’Europe. Mais joueurs comme staff savent très bien qu’une victoire finale en Coupe de France aura bien plus de saveur que la réussite d’être remontés au classement et d’avoir décroché une place seulement qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Néanmoins, ce match contre Nantes ce vendredi doit servir à plus d’un titre. Prendre un ascendant psychologique sur son adversaire même si les deux rencontres seront forcément différentes par le contexte, mais surtout prendre un maximum de confiance avant cette échéance. Vendredi dernier, les Lyonnais ont fait preuve de caractère pour revenir avec un point de Lille. Mais "ce n’est qu’un point" comme l’a rappelé Blanc face à la presse.

À domicile, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette doivent faire fructifier l’état d’esprit aperçu pendant 20 minutes à Lille, mais essentiellement retrouver le goût de la victoire après deux nuls de suite. "Vendredi, c’est le championnat, la Coupe de France est une tout autre compétition. Maintenant, on joue à peu d’intervalle, donc il y a un jeu d’échecs, mais chacun a des objectifs différents à remplir en championnat, donc le contexte ne sera pas le même avec la Coupe, a avancé Rémi Riou de son côté (…) On est concentré sur cette rencontre parce qu’on a du retard en Ligue 1, on sait aussi que les victoires amènent les victoires. Pour avoir la confiance le 5 avril, il faudra gagner avant."

Dans cette partie d’échecs qui va se mettre en place entre Laurent Blanc et Antoine Kombouaré, l’heure n’est pas à cacher son jeu. Entre une formation qui croit encore à l’Europe et une autre qui veut rapidement assurer son maintien dans l’élite, la carte joker sera pour un autre jour. Le contexte aura beau être différent entre la Ligue 1 et la Coupe de France, cette rencontre de la 28e journée est bel et bien une répétition avant l’heure.