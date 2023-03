OL - Nantes : "Ce n’est pas le grand Lyon", annonce Kombouaré 

S'il se méfie de l'OL, Antoine Kombouaré sait que son équipe de Nantes n'affrontera pas un Olympique lyonnais imbattable vendredi (21h).

L'historique récent ne plaide pas en la faveur du FC Nantes. Sur les six dernières confrontations avec l'OL toutes compétitions confondues, il a perdu à cinq reprises pour un nul. C'était lors de l'affrontement en janvier (0-0), et il y en aura deux autres d'ici au 5 avril. Même si les précédents résultats ne sont pas en leur faveur, les hommes d'Antoine Kombouaré ne partent pas battus d'avance, loin de là.

L'entraîneur nantais est bien conscient du niveau des Rhodaniens actuellement. "On sait qu'ils ont aussi quelques soucis, a-t-il observé. Ce n’est pas le grand Lyon qu’on va jouer vendredi. On a des qualités à faire valoir et on a fait une bonne semaine d'entraînement. Personnellement, j’ai envie de faire quelque chose là-bas parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné, on a trois points importants à prendre dans la course au maintien."

"Il y a une équipe avec et sans Lacazette"

Malgré tout, le Kanak reste prudent. "C’est forcément un match compliqué car on a pris qu’un point sur douze (sur les dernières affiches de Ligue 1). De plus, on va défier un adversaire qui ne nous réussit pas, a-t-il rappelé. On s’attend donc à une partie difficile [...] Les statistiques sont faites pour être battues."

S'il a bien remarqué que l'Olympique lyonnais n'était pas dans une période faste, Antoine Kombouaré a ciblé notamment un joueur. "Il y a une équipe avec et sans Alexandre Lacazette, on l'a vu sur la dernière rencontre (face à Lille). C'est une formation difficile à cerner, elle montre plusieurs visages. Contre le LOSC (3-3), ils ont été en difficulté, menés logiquement, puis ils inversent la tendance. Ils ont des passages difficiles mais des garçons de talent qui peuvent être dangereux à tout moment", a-t-il retenu.