OL : Laurent Blanc veut corriger les entames de mi-temps

A l'image du premier but lillois la semaine passée, l'OL a parfois du mal à bien commencer ses deuxièmes périodes. Un souci que Laurent Blanc souhaite absolument régler.

Vendredi dernier sur le terrain de Lille (3-3), il a fallu moins d'une minute à Jonathan David en deuxième mi-temps pour ouvrir la marque. A Auxerre (2-1), l'OL avait encaissé deux buts entre la 51e et la 53e. Des exemples qui montrent que l'Olympique lyonnais n'est pas à l'aise lors de ses entames de second acte. Même si cela ne se conclut pas toujours pas une réalisation adverse, Laurent Blanc aimerait que ce défaut.

"Il faut prendre ses responsabilités"

Pour cela, l'entraîneur estime disposer de peu de ressorts, si ce n'est la prévention. "On doit y réfléchir. C'est au staff technique de bien travailler, de faire comprendre ça aux joueurs. Ce n'est pas toujours la jeunesse du groupe, il faut prendre ses responsabilités, moi y compris. Quand ton équipe revient et n'est pas concentrée, je me dis : tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Il faut essayer d'enlever des problèmes et celui-là, on peut le corriger assez facilement je pense, a constaté le Cévenol. Mais cela concerne aussi beaucoup d'autres formations. Il faut avertir."