Supporters de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Afin de mettre toutes les chances de son côté avec un soutien populaire, l’OL travaille sur la mise en place d’un déplacement officiel à Nantes. Les supporters pourraient se rendre à la Beaujoire en car et en avion le 5 avril prochain.

Il n’y a pas eu de vainqueur pour la première manche. Vendredi soir, l’OL et Nantes n’ont pas réussi à se départager (1-1) pour la 28e journée de Ligue 1. Le 5 avril prochain, il y aura forcément un vainqueur dans le deuxième round entre les deux formations. Reste à savoir s’il sera désigné au bout du temps réglementaire ou s’il faudra attendre la séance des tirs au but. Une chose est sûre, l’OL et Nantes vont se livrer bataille pour décrocher l’une des deux places possibles pour la finale de la Coupe de France le 29 avril prochain. La mission sera compliquée pour les Lyonnais avec une demie qui se jouera à la Beaujoire.

En attente des dernières autorisations

Les Lyonnais auraient forcément préféré recevoir comme ça a été le cas lors de tous les autres tours, mais ainsi en a décidé le tirage au sort. Pour pousser un maximum les joueurs de Laurent Blanc à se surpasser le 5 avril prochain, le club travaille actuellement à l’organisation d’un déplacement officiel. Il reste encore des autorisations à valider, mais les supporters lyonnais qui voudront rejoindre Nantes le 5 avril pourront peut-être bien le faire en car et en avion. C’est en tout cas la volonté de l’OL afin de pouvoir compter sur le maximum de soutien populaire en Loire-Atlantique.