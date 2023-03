La sonorisation des arbitres testée pour OL - Nantes

A l’occasion de ce match d’ouverture de la 28e journée de Ligue 1 entre l’OL et Nantes, la sonorisation des arbitres va être testée. Un sujet sur Prime Video sera ensuite diffusé pour vivre le match de l’intérieur.

Dans sa volonté d’une plus grande transparence des échanges, la Direction nationale de l’arbitrage (DNA) s’est montrée pour la sonorisation des arbitres dans la refonte de l'arbitrage souhaitée au sein de la Fédération. Ce souhait pourrait entrer en vigueur dans les prochaines années et l’heure est avant tout à l’expérimentation. Ce vendredi, c’est un test grandeur nature qui va se dérouler au Parc OL. En effet, sur une initiative de la FFF, appuyée par la DNA, Benoît Millot, ainsi que tout le corps arbitral, sera équipé d’un micro pour OL - Nantes. "On le fait pour montrer ce que pourra donner la sonorisation le jour où elle sera autorisée, a déclaré Éric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres, également membre du comex de la FFF, dans des propos rapportés par L’Equipe. On a demandé une autorisation spéciale pour cet essai et on est très contents de faire cela avec Prime Video."

Les abonnés de Prime Video, diffuseur de la rencontre, ne pourront malgré tout pas entendre en direct les échanges. Les autorisations n’ayant pas encore été délivrées par la FIFA, le dispositif de la FFF reste au stade de l’expérimentation et un sujet sera réalisé après la rencontre par Prime Video pour dévoiler le résultat de cette expérience. Se sachant sur écoute, les joueurs lyonnais et nantais vont-ils faire un peu plus attention ? Réponse dans les jours à venir avec la diffusion du reportage.