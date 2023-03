OL - Nantes : horaire, diffusion TV, avant-match

Nicolas Tagliafico (OL) et Fabien Centonze (Nantes) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Tenu en échec par Lorient et Lille lors des deux dernières journées, l’OL veut retrouver la victoire contre Nantes vendredi. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce OL - Nantes comptant pour la 28e journée de Ligue 1.

L’avant-match

Il y a bien eu cette force de caractère contre Lille pour effacer par deux fois un retard de deux buts. Malgré tout, Laurent Blanc n’a pas manqué de souligner ce qu’il n’avait pas apprécié dans le nord de la France vendredi dernier et surtout que l’OL n’avait ramené qu’un seul point (3-3). Entre Lorient et le LOSC, ce sont donc quatre points de perdus dans la course à l’Europe et une formation lyonnaise qui stagne à la 10e place.

Ce vendredi, l’OL veut ainsi renouer avec la victoire face à son public. Contre le FC Nantes, c’est une demi-finale avant l’heure qui se prépare également. Les deux clubs vont se retrouver le 5 avril prochain en Loire-Atlantique pour une place en finale de la Coupe de France. Ce premier rendez-vous servira donc à se tester même si Lyonnais comme Nantais ont besoin de points dans la course à l’Europe pour l’un, au maintien pour l’autre. Pour ce match de la 28e journée de Ligue 1, Jeffinho fait son retour dans le groupe lyonnais après avoir loupé tous les matchs de l’OL depuis Grenoble.

À quelle heure se joue OL - Nantes

Ce match entre les Canaris et Lyon va lancer les hostilités de ce nouveau week-end de football en Ligue 1. Ce sera surtout le deuxième rendez-vous de la journée au Parc OL après le lever de rideau pour la demi-finale de Coupe de France féminine entre l’OL et Fleury. Quand les Fenottes joueront à 17h30, les joueurs de Laurent Blanc prendront la suite avec un coup d’envoi donné par Benoît Millot à 21h.

Sur quelle chaîne regarder OL - Nantes

Si la demie des Fenottes sera retransmise sur beIN Sports, pour les garçons, il faudra se brancher sur Prime Video. Les commentaires seront assurés par le duo Julien Brun et Benoit Cheyrou. Pour rappel, ce match entre l’OL et Nantes sera l’occasion pour la chaîne, en collaboration avec la FFF, de tester la sonorisation des arbitres. Si les échanges ne seront pas disponibles en direct, Prime Video sortira un sujet sur cette expérimentation.