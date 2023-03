L'OL est 7e de Ligue 1 sur la phase retour

Si l'OL a perdu une place depuis le début de la phase retour (10e), il se classe paradoxalement 7e sur les 9 derniers matchs de Ligue 1.

La phase retour du championnat de France a débuté depuis maintenant 9 rencontres. Alors qu'on attendait un rebond de la part du groupe de Laurent Blanc, cela n'a pas été le cas, avec toujours les mêmes difficultés dans de nombreux secteurs de jeu. Néanmoins, en raison de la grande irrégularité de la majorité des équipes, l'OL se classe 7e sur la période, avec 16 unités au compteur, soit trois de moins que le trio Montpellier - PSG y- Nice qui domine le classement.

Mais l'Olympique lyonnais, qui était 9e après 19 journées, a perdu une place suite au retour en boulet de canon de Reims et Nice. Au 3/4 de la saison, on ne se fait plus d'illusion sur les chances des Rhodaniens d'accéder à l'Europe via la Ligue 1, même s'ils ont repris trois points à Rennes, toujours 5e.

1,77 point par match sur la phase retour

Sur cette seconde partie de l'exercice 2022-2023, Corentin Tolisso et ses coéquipiers tournent à une moyenne de 1,77 point par match, contre 1,3 sur la première moitié de la compétition. Il y a donc statistiquement du mieux, mais cela reste très insuffisant, d'autant plus qu'il faudra encore affronter Paris, Rennes, Marseille, Monaco, Reims et Nice.