Ligue 1 : l’OL est désormais à 9 points de l’Europe

Avec sa victoire (0-2) sur le PSG, Rennes a conforté sa 5e place devant Lille. En ne prenant qu’un point contre Nantes, l’OL est désormais à 9 points de l’Europe.

Trois matchs de suite sans défaite, mais seulement trois points dans la besace. Depuis trois journées, l’OL fait du surplace et ne profite pas de certains résultats de ses concurrents pour se rapprocher de l’Europe. Au contraire, les Lyonnais semblent apprécier leur 10e place au classement et voit l’écart grandir avec la 5e place. Après la 28e journée de Ligue 1, le club lyonnais n'a que deux points de retard sur Lorient et Nice. Mais c’est encore un peu plus haut qu’il faut regarder. Tenu en échec (3-3) la semaine dernière par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, Lille a bien réagi contre Toulouse.

Avec 49 points, les Lillois avaient pris provisoirement la 5e place mais en s'imposant sur la pelouse du PSG avec un but de Toko-Ekambi, Rennes continue de mener le wagon de six équipes. Avec une petite unité prise contre Nantes (1-1), l’OL se retrouve désormais à neuf longueurs de l’Europe. Les joueurs diront que mathématiquement rien n’est fini, mais ce n’est pas en y allant miette par miette à dix journées de la fin qu’ils réussiront à inverser la tendance. Avec la trêve internationale, ils auront certainement le temps de faire le deuil du championnat et d’enfin accepter de mettre tous leurs œufs dans le même panier qu’est la Coupe de France.