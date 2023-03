Maxence Caqueret avec les Espoirs (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

Si les internationaux A ne sont pas légion à l'OL, les jeunes Lyonnais seront a contrario nombreux à voyager avec leur sélection sur les prochains jours.

Pour la trêve internationale à venir, trois joueurs de l'OL ont été appelés avec des sélections A. Un seul évolue avec le groupe professionnel, il s'agit de Nicolas Tagliafico. Le défenseur a été retenu avec l'Argentine pour deux matchs amicaux les 23 et 28 mars contre le Panama et Curacao.

Deux autres éléments, jouant eux en réserve, ont été convoqués pour défendre les couleurs de leur pays respectif. Philippe Boueye avec le Niger, qui rencontrera deux fois l'Algérie, et Chaïm El Dejabili, pour la Tunisie, qui défiera à deux reprises la Libye. Ces affiches se dérouleront dans le cadre du troisième tour des éliminatoires de la CAN.

L'OL bien représenté dans les sélections françaises

Mais l'Olympique lyonnais sera surtout représenté chez les équipes de jeunes. Principalement chez les Espoirs français, avec pas moins de cinq garçons dans la liste : Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Johann Lepenant, Rayan Cherki et Bradley Barcola. Pour ces garçons, rendez-vous les 25 et 28 mars pour deux duels de préparation face à l'Angleterre et l'Espagne.

Ils seront trois chez les U19, avec Mathieu Patouillet, Saël Kumbedi et Mohamed El Arouch. Au menu, le tour Elite du championnat d'Europe avec trois parties contre l'Irlande du Nord, la Norvège et la Roumanie.

Justin Bengui et Mamadou Sarr se retrouveront eux avec les U18 pour une double confrontation amicale face à l'Allemagne. Enfin, Idriss Bounaas et Djibrail Dib participeront à un stage entre le 20 et le 29 mars avec l'Algérie U23, mais pas de match au programme.

Le calendrier des internationaux de l'OL :

Nicolas Tagliafico (Argentine) : Panama (23/03) et Curacao (28/03)

Philippe Boueye (Niger) : Algérie (les 23 et 27 mars)

Chaïm El Djebali (Tunisie) : Libye (les 24 et 28 mars)

Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Johann Lepenant, Rayan Cherki et Bradley Barcola (France Espoirs) : Angleterre (25/03) et Espagne (28/03)

Mathieu Patouillet, Saël Kumbedi et Mohamed El Arouch (France U19) : Irlande du Nord (22/03), Norvège (25/03) et Roumanie (28/03)

Justin Bengui et Mamadou Sarr (France U18) : Allemagne (les 24 et 27 mars)