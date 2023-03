OL : Chaïm El Djebali avec la Tunisie en mars

Chaïm El Djebali avec la Tunisie (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

La Tunisie affrontera deux fois la Libye les 24 et 28 mars. L'équipe tunisienne comptera dans ses rangs le Lyonnais Chaïm El Djebali.

Après avoir disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec les U20, où il a fini 4e, Chaïm El Djebali a rendez-vous avec l'équipe A de Tunisie. Le jeune joueur de l'OL a été appelé par le sélectionneur, Jalel Kadri, pour deux matchs officiels en mars.

La Tunisie est en tête de sa poule

Les 24 et 28, les Tunisiens rencontreront la Libye dans le cadre des qualifications à la CAN 2023. Actuellement, les Aigles de Carthage occupent la première place de leur groupe suite à leur victoire face à la Guinée Équatorial et nul contre le Botswana.

Déjà appelé une première fois en septembre 2022 avec son pays, le milieu de terrain compte une sélection face aux Comores.