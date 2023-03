Même avec Lacazette, l’OL est à la peine

De retour comme titulaire, contre Nantes vendredi (1-1), Alexandre Lacazette a de nouveau marqué, mais l’OL est toujours autant en difficulté lorsqu’il doit faire varier sa menace offensive.

Sauf improbable retour de Bradley Barcola ou Rayan Cherki, Alexandre Lacazette sera le meilleur buteur de l’OL cette saison. Avec 21 pions inscrits toutes compétitions confondues, le capitaine rhodanien n’a aucune concurrence à son niveau dans le rétroviseur. Le deuxième du classement n’est même plus au club (Tetê, 6), et les deux suivants sont de jeunes éléments encore en apprentissage (5 pour Barcola, 4 pour Cherki).

Si l’on sélectionne les joueurs évoluant actuellement à l’Olympique lyonnais, on observe que l’avant-centre a marqué plus de buts que l’ensemble de l’effectif réuni (21 contre 20). Il est assez logique de voir Lacazette au sommet dans cette catégorie, mais qu’il soit aussi seul, cela renvoie la formation de Laurent Blanc à un problème de taille.

Aucune solution fiable en sortie de banc

Derrière son leader d’attaque, personne ne peut prendre la relève pour incarner une menace offensive sérieuse, même si Barcola monte quelque peu en puissance sur les dernières semaines. “C’est là qu’on parle de profondeur de banc. Ceux qui entrent doivent compenser la sortie des titulaires et ça ne doit pas se voir. Ce n’est pas le cas aujourd’hui”, constatait Nicolas Puydebois dernièrement dans “Tant qu’il y aura des Gones”.

Sur cet exercice, le joueur de 31 ans se démultiplie. Il a manqué seulement quatre rencontres, étant titulaire à 26 reprises sur 32 affiches au total pour son équipe. Vendredi contre Nantes (1-1), il revenait dans le 11 après un doublé la semaine passée à Lille comme remplaçant. Sur la première période, il a incarné le principal danger de l’OL, touchant 27 ballons, dont quatre dans la surface des Canaris (seuls Caqueret et Cherki ont fait mieux sur la partie). Il a égalisé, dépassant Bernard Lacombe dans la hiérarchie lyonnaise des buteurs, il s’est aussi démené pour faire progresser le jeu rhodanien en se montrant disponible dans une position plus reculée. En bref, il ne s’est pas économisé, encourageant ses partenaires, leur donnant des conseils, mais finissant épuisé à la 64e.

Le collectif ne compense pas les manques

Il n’y avait déjà plus beaucoup de danger sur la cage d’Alban Lafont, il n’y en aura pas plus par la suite avec les entrées de Moussa Dembélé, Cherki et Jeffinho. Comme face à Auxerre (1-2), Lorient (0-0) et même Angers (1-3), où sans Lacazette, blessé, l’OL ne s’était pas montré fringant offensivement. “C’est le signe que Lyon est une somme d'individualités, et que lorsqu’il manque le ou les meilleurs, l’équipe est quelconque”, retenait Nicolas Puydebois.

Ancien footballeur de la génération 1985 passé par l’académie lyonnaise, Anthony Esparza acquiesce cette observation et s’interroge. “Lorsqu’il sera moins bien, qui va en profiter ? Ce sera au groupe de se hisser au niveau et de le pousser pour le remettre en confiance. Mais aujourd’hui, on n'a pas ça, on a une seule individualité, Alexandre Lacazette. Autour de lui, il n’y a pas de collectif, c’est une coquille vide”, a-t-il déclaré.

53% des buts lyonnais en Ligue 1 pour Lacazette

Joueur plutôt altruiste sur un terrain, celui qui a porté à 16 reprises le maillot bleu n’en a cure d’avoir inscrit 53% des buts de sa formation en Ligue 1. Il aimerait surtout remporter un trophée, et une performance comme celle de vendredi ne le rassure pas. “Ce sont deux points de perdus. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus. Mais cela ressemble un peu à notre saison où l’on voit qu’il y a de la qualité mais il manque toujours quelque chose… J’aurais pu mieux faire sur mon occasion en fin de première mi-temps, a-t-il regretté. En deuxième période, c’était un peu trop pauvre pour espérer quelque chose."

Aujourd’hui, et cela est un détail important, l’OL compte dans ses rangs “un grand attaquant, il faut s’en servir, savoir en profiter”, comme l’a glissé Anthony Esparza. Effectivement, le souci est que d’un point de vue collectif, la troupe de Laurent Blanc affiche un visage au mieux moyen selon les séquences. Auteur de 17 réalisations en championnat, “Alex marquera toujours”, comme nous le confiait l’ex-attaquant rhodanien Sylvain Idangar, mais il pourrait le faire encore plus avec une équipe plus consistante et au jeu mieux huilé.

Certes, Lacazette ne fait pas tout bien. Face aux Nantais, il a perdu des ballons, manqué une très belle situation et a disparu après la pause. Mais il a aussi fait les efforts au pressing pour récupérer le cuir et sans lui, l’Olympique lyonnais n’a pas cet élément offensif capable de faire la différence devant la cage adverse.

L'OL n'a pas ce joueur capable de l'épauler sur la durée

A l’issue du match nul contre Nantes, Laurent Blanc n’avait pas caché sa contrariété. “On est décevant. Tout le monde m’a déçu ce (vendredi) soir. Il n’y a pas que dans le jeu qu’il y a des problèmes à Lyon. Il y a des problèmes de blessés, des problèmes de récupération de joueurs, avait-il énuméré. On a des garçons qui ne sont pas prêts, qui ne peuvent jouer que 20-25 minutes. C’est une saison vraiment galère à tous les niveaux." Dans ce tableau peu réjouissant peint par le Cévenol, Alexandre Lacazette est l’un des phares auxquels se raccrocher, mais il ne pourra pas sortir l’OL de cette situation tout seul.