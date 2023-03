OL : Alain Caveglia reconnu coupable de violences conjugales

Fin février, Alain Caveglia comparaissait devant le tribunal correctionnel de Caen. Le recruteur de l'OL était jugé pour violences conjugales, et il a été condamné par la justice.

Alain Caveglia n'était pas présent le 28 février dernier au tribunal correctionnel de Caen. Ancien joueur et actuel recruteur de l'OL, il comparaissait face au juge car il était accusé de violences conjugales, mais aussi de "menace de mort réitérée".

Comme l'indique France Bleu, l'ex-milieu offensif ou attaquant a été reconnu coupable par la justice, et il devra suivre dans les 18 mois "un stage de sensibilisation et de prévention des violences au sein d'un couple et sexistes".

Les faits se sont déroulés en juin 2021 à Eterville (Calvados), les 24 et 25. Caveglia était alors au chômage depuis deux ans, et comme cela avait été rapporté par sa compagne de l'époque, l'homme de 54 ans s'est montré une première fois violent, notamment sous l'emprise de l'alcool, lui assénant entre autres des coups de poing à la cuisse et au bras.

Caveglia avait reconnu les faits

Le lendemain, tandis que sa conjointe passe au domicile afin de récupérer des affaires avant de quitter la maison, il la saisit au niveau de la gorge. La femme appelle finalement le 17, et durant la communication, Caveglia profère des menaces de mort et des insultes qui sont captées par l'opérateur de la gendarmerie.

Le 26 juin de cette même année, une plainte est déposée contre lui, qui sera finalement retirée trois mois plus tard par son ancienne femme. Caveglia a reconnu les faits et aujourd'hui, la relation est apaisée entre les deux. A noter qu'un premier épisode similaire avait eu lieu en avril 2021. Il s'était terminé par une composition pénale.