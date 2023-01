OL - Mercato : "Le bon moment de vivre autre chose", estime Toko-Ekambi

Cette semaine, Karl Toko-Ekambi a signé pour six mois à Rennes. Le joueur prêté par l'OL ressentait le besoin de partir.

En crise de confiance et de performance, à l'image de l'OL finalement, Karl Toko-Ekambi a rejoint Rennes jeudi. Le Camerounais a été prêté pour six mois par l'Olympique lyonnais, sans option d'achat. Un transfert provisoire qui devrait apaiser les tensions à son sujet.

"Quand ça siffle, ça ne permet pas à l'équipe de se libérer"

Pointé du doigt par les supporteurs rhodaniens, fortement critiqué pour ses prestations, l'attaquant a affirmé qu'il n'est pas parti uniquement pour cela. "Non, pas forcément, ça arrive souvent, les événements comme ça. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il ne faut pas dramatiser, c'était plus une opportunité pour moi et je l'ai saisie car je pense que c'était le bon moment pour vivre autre chose. Je n'avais pas perdu le plaisir de jouer, mais voilà, quand ça (le public) siffle un peu, ça ne permet pas à l'équipe de se libérer et ça ne nous aide pas, c'était juste ça", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Lors de la 30e journée de Ligue 1, Toko-Ekambi ne reviendra pas à Décines pour affronter son club avec le Stade Rennais. Les deux formations se sont mises d'accord pour qu'il ne participe pas à cette affiche comme nous vous l'indiquions plus tôt.