L'OL a validé sa place en quart de finale de la Coupe de France en battant Montpellier ce samedi. Un succès 2 à 0, comme la semaine passée.

Pour cet acte II entre l’OL et Montpellier en janvier, ce sont les Héraultaises qui ont le mieux attaqué la partie. Mais leur intense pressing haut n’a tenu qu’un quart d’heure, avant que les Fenottes ne remettent le pied sur le ballon. La sanction ne s’est pas faite attendre avec l’ouverture du score de Dzsenifer Marozsán suite à une belle action entre Lindsey Horan et Sara Däbritz (1-0, 19e). Ce but a lancé définitivement la rencontre avec des actions des deux côtés par la suite.

L’Olympique lyonnais a eu plusieurs balles de 2-0, que ce soit Janice Cayman (25e), Vicki Becho (27e et 38e), Horan (33e) et Eugénie Le Sommer (45e). Le MHSC a lui eu deux grosses opportunités d’égaliser en première mi-temps par Nérilia Mondésir (37e et 41e) intenable en attaque.

Cascarino délivre l'OL

La deuxième période s’est déroulée sur des bases similaires, avec des occasions de part et d’autre. Il aura tout de même fallu attendre l’entrée de Delphine Cascarino, qui sur son deuxième ballon a trompé la gardienne montpelliéraine sur un nouveau service de Däbritz (2-0, 67e). Les championnes de France et d’Europe ont ensuite géré, pas toujours très bien, cette avance jusqu’au coup de sifflet final.

Qualifié pour les quarts de finale de la compétition, l’OL connaîtra son adversaire le 2 février prochain. Le championnat lui reprendra ses droits samedi 4 avec un déplacement à Rodez pour les leaders du classement.