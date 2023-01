Rennes : Toko-Ekambi ne jouera pas contre l'OL en avril prochain

Prêté par l'OL à Rennes pour les six prochains mois, Karl Toko-Ekambi ne jouera pas face à son club lors du match de Ligue 1 en avril prochain.

Jeudi, Karl Toko-Ekambi, dont le mal-être à l'OL était de plus en plus latent, a rejoint Rennes. L'attaquant est prêté pour six mois en Bretagne, un transfert provisoire sans option d'achat, mais avec une indemnité de 1,5M€ et qui pourrait monter jusqu'à 2,5M€. En plus du prix de la transaction, les deux formations se sont également entendues pour qu'il ne joue pas face à l'Olympique lyonnais.

Le match à Décines pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 aura lieu début avril, le 7, 8 ou 9. Le Camerounais ne sera pas présent avec ses coéquipiers rennais pour cette affiche.

"Il correspond aux qualités dont notre groupe a besoin", Florian Maurice

Florian Maurice, le directeur sportif breton, a fait cette précision lors de la présentation du joueur de 30 ans. "Malheureusement. Ça fait partie des accords que les clubs ont sur des prêts, a-t-il expliqué. C’est ce que j’ai demandé à Auxerre pour Matthis Abline. Ça me semble logique, même si ça pénalise Karl, ce sont des choses qui se font entre équipes françaises."

L'ancien responsable de la cellule de recrutement de l'OL a justifié le choix de faire venir Toko-Ekambi cet hiver, un garçon "qu'il connaît bien" pour l'avoir côtoyé dans le Rhône. "Il correspond aux qualités dont notre groupe a besoin. C’est un joueur polyvalent, qui peut jouer dans l'axe, à deux, seul sur un côté, capable de venir entre les lignes et de prendre des espaces, a-t-il détaillé. Il connait déjà dans l’effectif un grand nombre de joueurs. Son adaptation se fera forcément plus rapidement. C’est un prêt de six mois, il n’y a pas de temps à perdre. Je suis convaincu de ses qualités d’homme et de footballeur."