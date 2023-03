Les joueurs de l’OL volent au secours d’Amin Sarr

Encore peu tranchant contre Nantes vendredi soir, Amin Sarr déçoit depuis son arrivée. Alexandre Lacazette et Johann Lepenant ont tenté de voler à son secours.

On ne peut pas dire que Laurent Blanc ne cherche pas à lui donner de la confiance. Depuis son arrivée, Amin Sarr a d’abord commencé comme remplaçant pour s’acclimater avant de se voir offrir une place de titulaire sur quatre des cinq derniers matchs de championnat. Avec un Moussa Dembélé en panne de confiance et des solutions offensives restreintes, l’entraîneur de l’OL n’a pas forcément eu le choix et l’a regretté ces derniers jours. Il sait qu’en le titularisant, il ne fait peut-être pas des cadeaux à Amin Sarr. Vendredi contre Nantes, le Suédois a joué à peine une heure de jeu et n’a encore pas montré grand-chose sur son côté gauche. Après les 13 ballons touchés contre Lorient, Sarr a été une nouvelle fois discret et a tout raté.

Aucun duel remporté contre Nantes

Avec aucun duel remporté (0 sur 6), il commence à soulever une question. Même s’il est parfois oublié sur le terrain, l’ancien d’Heerenveen peut compter sur le soutien de ses coéquipiers en dehors du rectangle vert. "Amin est un bon gars. Il est arrivé en cours de saison. Forcément, il a besoin d’un temps d’adaptation comme il vient de l’étranger. Il ne parle pas beaucoup français. Donc ça arrive à tous les joueurs, a soutenu Johann Lepenant. Mais c’est un très bon joueur à l’entraînement, même en match, il fait de très bonnes actions. J’ai confiance en lui pour la fin de saison." Tentant d’être généreux dans l’effort, Amin Sarr n’a pas encore convaincu, mais Alexandre Lacazette demande à ce qu’on lui laisse "le temps de s’adapter parce qu’il est jeune. Il ne parle pas encore la langue, de ce fait, des fois, c’est encore flou pour lui. Il travaille pour être au niveau pour nous aider et m’aider donc c’est encourageant."