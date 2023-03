Il y a quelques semaines, Delphine Cascarino retrouvait sa jumelle Estelle en équipe de France. Les deux joueuses ont pu échanger sur leur parcours personnel et la Lyonnaise ne dirait pas non à connaitre une expérience comme la vit sa soeur à Manchester.

Elle n’a que 26 ans et pourtant Delphine Cascarino a déjà de la bouteille derrière elle. Ayant fait ses débuts en professionnelles il y a maintenant presque huit ans jour pour jour (22 mars 2015), l’ailière s’est imposée au fil des années et affiche désormais 201 matchs avec l’OL. Une vraie fierté pour la native de Saint-Priest qui a grandi les échelons un par un dans le club lyonnais. Avec sa sœur jumelle, Estelle, l’histoire des Cascarino à l’OL aurait pu être belle, mais la réussite n’a pas été la même pour Estelle Cascarino.

Aujourd’hui à Manchester United, la défenseuse a pas mal bourlingué en D1 féminine (Bordeaux, Paris FC, PSG) avant de faire le grand saut vers l’Angleterre cet hiver. Un pari qui lui a de nouveau ouvert les portes de l’équipe de France juste avant le départ de Corinne Diacre et qui a donné des idées à sa jumelle. Dans une interview croisée à Ouest-France au moment du Tournoi de France, Delphine Cascarino n’a pas fermé la porte à une expérience à l’étranger. "Estelle s’adapte constamment, alors que moi, pour l’instant, je suis dans la sécurité, à la maison. C’est vrai que je regarde plus, surtout son équipe. Le championnat anglais est intéressant. Il y en a d’autres, mais why not (rires) ? (pourquoi pas en anglais) Rien que pour ça, apprendre une nouvelle langue. On a la chance de pouvoir vivre à l’étranger grâce à notre métier et c’est une expérience que j’aimerais vivre au cours de ma carrière."

Comme Eugénie Le Sommer, Dzsenifer Marozsan ou encore Amandine Henry, Delphine Cascarino est ouverte à la perspective d’une expérience de vie et sportive dans le futur. Avec l’OL Reign, l’OL a les arguments pour conserver sa pépite tout en accédant à ses envies.