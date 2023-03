OL - Académie : un nul arraché et une grosse frayeur pour les U17

Dans ce choc en retard de la 27e journée, les U17 de l’OL sont allés chercher le nul (3-3) dans les derniers instants. Si cela reste une contre-performance, ce partage des points intervient après l'interruption du match pendant plus de 25 minutes et le K-O d'Oliver Mvouama, transporté à l'hôpital par les pompiers.

Ils avaient tout à gagner dimanche, ils n’ont pas tout perdu, mais presque. Ce dimanche, à Meyzieu, les U17 de l’OL avaient un match en retard à jouer contre le FC Metz, concurrent à la montée. Ce choc avait un doublé intérêt pour les jeunes Lyonnais. Reprendre la tête de leur poule dans le championnat de France, mais aussi mettre les Messins quasiment hors d’atteinte avec potentiellement dix points d’avance. Finalement, il n’y en a toujours sept au soir de la 20e journée après le nul des hommes d’Amaury Barlet (3-3).

Tout avait pourtant bien commencé pour l’OL avec l’ouverture du score. Mis en échec le week-end dernier en Coupe Gambardella, Enzo Molebé n’a pas tremblé ce week-end au quart d’heure. En bon capitaine, l’attaquant lyonnais s’est offert un doublé pour ramener les siens à égalité. Car entre temps, l’OL avait vu sa courte avance être réduite à néant avec une frappe des 25m de Marchal à la demi-heure de jeu puis sur une erreur de relance de Charifou dont a profité Fernando juste avant la pause.

Match interrompu après le K-O de Mvouama

Sonnés, les Lyonnais sont revenus avec de bonne intention et cette égalisation de Molebé (66e) mais ont vite déchanté. Le FC Metz a repris l’avantage sur l’action du coup d’envoi avec un penalty transformé par Duarte. Goncalves (75e, 82e) et Mvouama (80e) ont eu l’opportunité de ramener les deux équipes à également, mais ont vu le cadre se dérober avant une grosse frayeur.

Sur sa tête, Mvouama s’est écroulé au sol et a entraîné l’interruption du match pendant plus de 25 minutes et l’arrivée des secours. De retour sur le terrain après ce gros point noir de l'après-midi, les Lyonnais ont fait preuve de caractère pour égaliser grâce à Lenny Djouad. Mais dimanche, l'enjeu sportif est passé au second plan. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour espérer que ce ne soit rien de grave pour le jeune Mvouama.