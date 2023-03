Régional 1 : l’OL Futsal fait le job et remonte à la 2e place

Face à la lanterne rouge du championnat, L’Ouverture, l’OL Futsal n’a pas tremblé (11-4). Ce succès, combiné à la défaite de Condrieu contre l’ALF, propulse l’OL à la seconde place avec un match en retard.

La première place et le cavalier seul de l’ALF Futsal font que le titre honorifique de champion de Régional 1 est déjà acquis à la cause de la formation de Sainte-Foy-lès-Lyon. Néanmoins, la section futsal de l’OL s’est fixée un objectif. Finir dauphin et continuer cette ascension voulue depuis la création de l’équipe. Toujours engagé dans la coupe régionale, l’OL Futsal vient de reprendre la deuxième place du classement à Condrieu. Profitant de la défaite de ce dernier contre l’ALF, l’OL Futsal n’a pas flanché au moment de recevoir L’Ouverture. Contre le club auvergnat, lanterne rouge, les hommes de David Touré ont fait respecter la hiérarchie.

Le large succès (11-4) acquis samedi à Décines permet à l’OL de remonter à la deuxième place du classement avec un point d’avance sur Condrieu et deux sur la réserve du GOAL FC. Néanmoins, ces deux formations ont un match de plus au compteur et l’OL a donc la possibilité de prendre ses distances. Il reste encore huit journées aux Lyonnais pour atteindre leur objectif. Prochain rendez-vous dimanche prochain (15h) contre l’équipe 2 du Martel Caluire.