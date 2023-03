OL : Aulas veut lutter contre les clubs-états avec un salary-cap

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Croyant toujours à une victoire européenne de l’OL dans un futur proche, Jean-Michel Aulas veut aussi lutter contre les inégalités. Le président lyonnais milite pour un salary-cap à l’américaine pour limiter l’influence des clubs-états.

Il l’a confirmé dans l’entretien qu’il a accordé à Olympique-et-Lyonnais, l’arrivée de John Textor dans le capital de l’OL doit permettre au club d’avoir encore un peu plus les reins solides et de pouvoir rivaliser avec les grands d’Europe. Il faudra encore attendre pour juger sur pièce de l’apport de l’Américain, mais Jean-Michel Aulas voit dans cette arrivée le moyen de donner un coup de fouet supplémentaire à l’attractivité lyonnaise et à une politique sportive qui stagne depuis maintenant une décennie. Malgré un certain déclassement, le président lyonnais ne veut pas faire une croix sur son rêve de toujours : remporter une coupe d’Europe avec l’OL.

"Aujourd'hui, ce qui va permettre de gagner une Coupe d’Europe pour Lyon, c’est d’avoir trouvé des partenaires économiques puissants. Mais c’est aussi de rentrer dans un combat, celui de la troisième tranche, nous a déclaré JMA en marge de la sortie de son livre 'Chaque jour se réinventer'. C’est-à-dire d’arriver à retrouver des règles de concurrence qui ne soient pas déloyales. Bien sûr, dans le football, il y a autre chose que l’économie. Mais sans économie, il n’y a pas de football parce qu’il faut avoir les meilleurs joueurs."

"Aller vers des plafonnements de salaire"

Avec ce constat, Jean-Michel Aulas vise très clairement les clubs-états qui sont venus dérégler les marchés et qui aujourd’hui ont eu un impact sur les stratégies sportives de l’OL, obligé de se tourner vers d’autres profils. Entre John Textor et Aulas, les clubs-états sont devenus un sujet où les deux hommes forts de l’OL ont accordé leur violon. Relancé sur cette question de la concurrence déloyale par Canal Plus dimanche soir, Jean-Michel Aulas a affiné sa pensée et sur les stratégies possibles.

"On a vu quand même arriver un certain nombre d’états dans le football, qui mettent le niveau hors d’attente d’un certain nombre d’industriels ou d’investisseurs traditionnels. Et là, malheureusement, on ne peut pas compter de la même manière. Donc, je pense qu’il y a besoin de réglementer, de contrôler. On doit peut-être aller, comme le font un certain nombre de franchises américaines, vers des plafonnements en matière de salaire. L’investissement permet de créer de la compétition, il permet de créer le spectacle, mais il y a un moment où il faut savoir aussi raison garder et ne pas tomber dans un excès qui peut tuer les évolutions qui sont survenues."

Comme dans n’importe quel secteur concurrentiel, chaque prêche pour sa paroisse et les différents projets de Super League notamment ne vont clairement pas dans le sens de Jean-Michel Aulas…