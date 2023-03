Quelques jours après son choix de jouer pour l’Algérie, Houssem Aouar est revenu sur les circonstances de son changement de nationalité sportive. Le milieu de l’OL assume et assure que c’est un choix du coeur.

Il est plutôt quelqu’un de discret, pas forcément le premier à s’attarder devant la presse comme ce fut le cas contre le FC Nantes où il est passé en zone mixte sans s’arrêter. Pourtant, avec son choix de jouer pour l’Algérie durant la semaine, Houssem Aouar aurait pu avoir des choses à dire, notamment face aux critiques reçues depuis. Seulement, son entourage et lui avaient choisi de se livrer à Téléfoot pour mettre les choses à plat sur cette décision. Après le match contre les Canaris où il est entré pendant un quart d’heure, sous les sifflets et une Marseillaise, le milieu lyonnais a assumé ce changement dans sa vie de sportif.

"Je suis prêt à faire face aux critiques et je les comprends aussi, mais c’est mon choix, a-t-il assuré au micro de Téléfooot. Cet été, j’étais en vacances en Algérie. Quand j’ai vu que le président et le sélectionneur sont venus pour me tendre la main, j’ai vu un signe du destin. (…) Il y a tellement de joueurs africains qui sont dans les meilleurs clubs du monde que ce n’est pas un choix par défaut. On ne m’a pas dit que tout allait être acquis, que j’allais avoir du temps de jeu. Je suis sur le même pied d’égalité que les autres joueurs."

"Ce n'est pas un choix contre la France"

Non retenu par Djamel Belmadi pour le rassemblement de mars, Houssem Aouar va devoir patienter jusqu’à septembre pour espérer connaitre sa première avec les Fennecs. Il aura très certainement changé de club d’ici là et laissera derrière lui plus de quinze ans de formation entre Rhône et Saône. Particulièrement ciblé par ses propos et ses regrets d’avoir porté à une reprise le maillot de l’équipe de France, Houssem Aouar a tenu à mettre les points sur les "i" concernant cette déclaration.

"Je n’ai pas voulu dire que j’ai regretté de porter le maillot de la France. Ça a été mal repris ou mal compris peut-être. Je voulais simplement dire que j’avais le regret de ne pas avoir choisi l’Algérie plus tôt. Ce n’est pas un choix contre la France, loin de là. Je suis formé à l’OL, je suis Français, j’ai beaucoup appris ici, mais dans le football, c’est comme ça, on aime ce qui est racoleur et c’est dommage." Houssem Aouar assume son choix et c'est bien l'essentiel. Néanmoins, il n'y a rien de racoleur à reprendre "les regrets de ne pas avoir fait le bon choix". Des propos qu'il a bien tenus le 16 mars...