Avant Strasbourg, Todd Boehly a tenté de racheter l’OL

Propriétaire de Chelsea, Todd Boehly devrait racheter également Strasbourg. L’homme d’affaires américain avait tenté de placer ses billes à l’OL, sans succès.

John Textor va bientôt pouvoir parler Ligue 1 avec un de ses compatriotes. Si rien n’est encore officiel, Todd Boehly devrait prochainement racheter totalement ou partiellement Strasbourg, comme avancé par The Guardian. La sortie médiatique d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, sur la possibilité de voir deux clubs ayant le même propriétaire jouer la même coupe d’Europe devrait accélérer le processus, d’après le média britannique. Déjà propriétaire de Chelsea depuis le départ de Roman Abramovich, Boehly n’en est pas à son coup d’essai avec le club alsacien.

Avec une fortune personnelle estimée à 4,5 milliards de dollars d'après Forbes, l’Américain souhaite investir depuis un moment en Ligue 1. Il a tenté de se placer à Sochaux et aux Girondins de Bordeaux, mais aussi à l’OL. Pendant que les négociations se poursuivaient entre Pathé, IDG Capital, Jean-Michel Aulas et John Textor, le propriétaire de Chelsea aurait tenté sa chance. Mais comme l’a déclaré Jean-Michel Aulas, la famille Seydoux avait Textor dans ses petits papiers et l’intérêt de Boehly a vite été mis de côté au profit de celui de son compatriote.